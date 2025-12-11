Сегодня 11 декабря 2025
Релиз Deus Ex Remastered отложили на неопределённый срок на фоне массовой критики игроков

Американский издатель и разработчик Aspyr Media (принадлежит Embracer Group) сообщил о переносе релиза Deus Ex Remastered — обновлённой версии легендарного ролевого шутера с элементами стелса Deus Ex от студии Ion Storm.

Источник изображений: Aspyr Media

Напомним, Deus Ex Remastered была официально представлена на сентябрьской презентации State of Play. Релиз планировался 5 февраля 2026 года — на цифровых площадках с тех пор были доступны предзаказы.

Как стало известно, премьера Deus Ex Remastered переносится на неопределённый срок. Средства за уже оформленные предзаказы будут возвращены. Дополнительными подробностями в Aspyr поделятся тогда, «когда придёт время».

Причиной переноса стали пользовательские отзывы. На анонсе фанаты массово раскритиковали внешний вид Deus Ex Remastered: пластиковые модели персонажей, испорченное освещение и утраченная атмосфера оригинальной игры.

Aspyr поблагодарила геймеров за обратную связь и заверила, что прислушалась к критике. Перенос позволит Deus Ex Remastered «лучше соответствовать ожиданиям фанатов и предоставить наилучший опыт для игроков».

Помимо обновлённой графики, в ремастере обещают улучшения геймплея, автоматические и облачные сохранения, достижения, поддержку контроллеров, ультрашироких мониторов и текстовый перевод на русский.

Deus Ex Remastered создаётся для PC (Steam), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. По сюжету аугментированный агент UNATCO Джей-Си Дентон в 2052 году берётся за миссию, которая оборачивается переломным моментом в истории человечества.

Теги: deus ex remastered, aspyr media, ролевой шутер
