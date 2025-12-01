Юристы хотят отобрать у Маска бренд Twitter — он сам бросил «птичку» год назад

Стартап из Вирджинии Operation Bluebird обратился в Бюро по патентам и товарным знакам США с требованием отменить регистрацию товарных знаков Twitter и tweet, которые принадлежат компании X Corporation. В своей петиции они утверждают, что владелец компании Илон Маск (Elon Musk) фактически отказался от этих брендов в тот момент, когда переименовал социальную сеть в X и удалил соответствующий логотип со всех продуктов и маркетинговых материалов.

Как заявили Ars Technica представители Operation Bluebird, в случае успеха они намерены запустить новую социальную сеть в домене Twitter.new в конце следующего года. По крайней мере, на данном сайте уже сейчас доступна возможность резервирования имен пользователей. Основатель стартапа, адвокат из Иллинойса Майкл Перофф (Michael Peroff), специализирующийся на вопросах интеллектуальной собственности, заявил, что, хотя на рынке и появились альтернативы в виде Threads, Mastodon и Bluesky, ни одна из них не обладает таким же масштабом и узнаваемостью бренда, как Twitter до его покупки Маском.

Партнёр Пероффа — бывший генеральный советник Twitter Стивен Коутс (Stephen Coates) — добавил, что их целью является возвращение той уникальной цифровой атмосферы, которая когда-то была присуща платформе Twitter. По их мнению, решение Маска о ребрендинге создало юридическую возможность для признания отказа от товарного знака, особенно после его публичного заявления в июле 2023 года о прощании с брендом и птичьим логотипом: «Мы попрощаемся с брендом Twitter, а постепенно и со всеми птицами».

Инициатива Operation Bluebird ставит своей целью создание платформы, которая будет привлекательна в первую очередь для коммерческих брендов. По словам Пероффа, многие компании неохотно размещают рекламу на X из-за опасений быть ассоциированными с экстремистским контентом, мошенническими публикациями или ботами. Исследование Kantar за сентябрь 2024 года показало, что 26 % опрошенных маркетологов планировали свернуть рекламные кампании в этой социальной сети. Новая платформа, по задумке создателей, предложит более эффективные инструменты модерации для формирования «ответственной дискуссии». При этом Threads от Meta✴, недавно достигший 400 миллионов активных пользователей в месяц, только начал тестирование рекламы, а Mastodon и Bluesky пока вообще её не используют.

Профессор Стэнфордской школы права и эксперт в области товарных знаков Марк Лемли (Mark Lemley) пояснил, что X Corporation может защитить свои права на бренд Twitter, только если докажет его фактическое использование, а не просто формальное присутствие в активах. Другой калифорнийский адвокат по интеллектуальной собственности, Марк Джаффе (Mark Jaffe), полагает, что у компании Маска могут возникнуть серьёзные трудности в отражении обвинений в отказе от товарного знака, особенно после публичных заявлений самого владельца и полного визуального удаления бренда.