Epic'еская победа: Fortnite вернулась в Google Play в США — а скоро и в других странах

Популярная игра Fortnite компании Epic Games вернулась в магазин приложений Google Play для пользователей из США. Это произошло после судебного решения, обязывающего Google соблюдать предписание окружного суда США. Пятилетнее противостояние между Epic и Google, которое началось со спора о размере комиссии с внутриигровых покупок, взимаемой магазином, похоже закончилось, сообщает TechCrunch.

Конфликт между Epic Games и технологическими платформами начался в 2020 году, когда разработчик выпустил версию Fortnite, которая обходила стандартные системы внутриигровых платежей на устройствах с iOS и Android. В ответ Apple и Google удалили игру из своих магазинов приложений, что побудило Epic Games подать антимонопольные иски против этих компаний. В ходе разбирательства с Google суд пришёл к выводу, что компания нарушила антимонопольное законодательство, ограничивая конкуренцию в сфере обработки платежей. В результате Google обязали разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты в приложениях и играх.

Генеральный директор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) назвал достигнутое соглашение «всеобъемлющим решением», подчеркнув приверженность компании открытой экосистеме Android. Игра Fortnite вернулась в Google Play в США после того, как Google выполнила предписание окружного суда США. «Мы продолжаем сотрудничать с Google, чтобы добиться принятия судом нашего соглашения. Следите за новостями о возвращении Fortnite в Google Play в остальных странах мира», — написала компания в своём аккаунте X.

В отличие от ситуации с Google, судебный процесс с Apple завершился менее однозначно. Хотя суд первой инстанции постановил, что Apple не является монополистом, он обязал компанию разрешить разработчикам информировать пользователей о внешних методах оплаты. Однако апелляционный суд частично отменил эти требования, признав некоторые из них «чрезмерно широкими». В частности, новый вердикт позволяет Apple запрещать разработчикам делать ссылки на альтернативные платёжные системы более заметными, чем собственные кнопки App Store. Apple также имеет право взимать комиссию за покупки, совершаемые вне App Store.