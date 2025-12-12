Сегодня 12 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Вместо KotOR 3: новая студия соавтора Ma...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Вместо KotOR 3: новая студия соавтора Mass Effect анонсировала нелинейный ролевой боевик Star Wars: Fate of the Old Republic

Вопреки надеждам фанатов, ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic на The Game Awards 2025 из тени не вышел, однако на церемонии состоялся анонс новой игры по «Звёздным войнам» от ведущего разработчика легендарной RPG от BioWare.

Источник изображений: Arcanaut Studios

Источник изображений: Arcanaut Studios

Основанная режиссёром KotOR и соавтором Mass Effect Кейси Хадсоном (Casey Hudson) при поддержке Lucasfilm Games канадская Arcanaut Studios представила сюжетный ролевой экшен Star Wars: Fate of the Old Republic.

События Star Wars: Fate of the Old Republic развернутся на закате Старой Республики, когда галактика оказалась на грани перерождения и где каждое решение формирует путь игрока к свету или тьме.

Пользователям Star Wars: Fate of the Old Republic достанется роль чувствительной к Силе героини, которая, судя по анонсирующему трейлеру выше, владеет световым мечом и умеет с ним обращаться.

Star Wars: Fate of the Old Republic позиционируется как духовный наследник «Рыцарей Старой Республики» с новаторским повествованием, запоминающимися персонажами и адреналиновыми сражениями.

Скриншоты
Смотреть все изображения (4)
Смотреть все
изображения (4)

Релиз Star Wars: Fate of the Old Republic ожидается в неопределённом будущем на ПК и консолях. По словам Хадсона, разработка находится на раннем этапе, поэтому команде придётся преодолеть ещё немало препятствий.

Помимо Fate of the Old Republic, на The Game Awards 2025 анонсировали ещё одну игру по «Звёздным войнам» — гоночное приключение Star Wars: Galactic Racer от Fuse Games стартует в 2026 году на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Clair Obscur: Expedition 33 побила рекорд The Last of Us Part II, а Кодзима остался без наград — итоги The Game Awards 2025
Новый геймплейный трейлер Resident Evil Requiem подтвердил появление Леона и коллаборацию с Porsche
Стратегия галактического масштаба Total War: Warhammer 40,000 отправит игроков вершить судьбы целых миров
Авторы культового хоррора Soma анонсировали Ontos — научно-фантастический триллер, в котором границы науки и морали испытают на прочность
Анонсирован паранормальный ролевой боевик Control Resonant от авторов Alan Wake 2 — первый трейлер и подробности
Epic'еская победа: Fortnite вернулась в Google Play в США — а скоро и в других странах
Теги: lucasfilm games, ролевой экшен, the game awards 2025
star wars: fate of the old republic, arcanaut studios, lucasfilm games, ролевой экшен, the game awards 2025
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.