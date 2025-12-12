Вместо KotOR 3: новая студия соавтора Mass Effect анонсировала нелинейный ролевой боевик Star Wars: Fate of the Old Republic

Вопреки надеждам фанатов, ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic на The Game Awards 2025 из тени не вышел, однако на церемонии состоялся анонс новой игры по «Звёздным войнам» от ведущего разработчика легендарной RPG от BioWare.

Основанная режиссёром KotOR и соавтором Mass Effect Кейси Хадсоном (Casey Hudson) при поддержке Lucasfilm Games канадская Arcanaut Studios представила сюжетный ролевой экшен Star Wars: Fate of the Old Republic.

События Star Wars: Fate of the Old Republic развернутся на закате Старой Республики, когда галактика оказалась на грани перерождения и где каждое решение формирует путь игрока к свету или тьме.

Пользователям Star Wars: Fate of the Old Republic достанется роль чувствительной к Силе героини, которая, судя по анонсирующему трейлеру выше, владеет световым мечом и умеет с ним обращаться.

Star Wars: Fate of the Old Republic позиционируется как духовный наследник «Рыцарей Старой Республики» с новаторским повествованием, запоминающимися персонажами и адреналиновыми сражениями.

Скриншоты

Релиз Star Wars: Fate of the Old Republic ожидается в неопределённом будущем на ПК и консолях. По словам Хадсона, разработка находится на раннем этапе, поэтому команде придётся преодолеть ещё немало препятствий.

Помимо Fate of the Old Republic, на The Game Awards 2025 анонсировали ещё одну игру по «Звёздным войнам» — гоночное приключение Star Wars: Galactic Racer от Fuse Games стартует в 2026 году на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S.