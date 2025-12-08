Сегодня 08 декабря 2025
Инсайдер заинтриговал фанатов Star Wars: Knights of the Old Republic тизером скорого анонса по «Звёздным войнам»

Хотя о ремейке культовой ролевой игры Star Wars: Knights of the Old Republic от BioWare не было слышно давным-давно, по слухам, новостей из далёкой-далёкой галактики долго ждать не придётся.

Источник изображения: Aspyr Media

Источник изображения: Aspyr Media

Как сообщил инсайдер Kurakasis, прошедшей весной предсказавший анонс тактической стратегии Star Wars Zero Company от Electronic Arts, в ближайшее время состоится объявление о некоей крупной игре, связанной со «Звёздными войнами».

У себя в микроблоге Kurakasis обмолвился, что речь идёт не об уже упоминавшейся Star Wars Zero Company или пропавшем с радаров нелинейном приключенческом экшене Star Wars Eclipse от Quantic Dream.

На прошедших выходных инсайдер уточнил предсказание. По данным Kurakasis, название загадочной игры по «Звёздным войнам», презентация которой пройдёт совсем скоро, заканчивается на The Old Republic.

Источник изображения: Steam (Revenant)

Источник изображения: Steam (Revenant)

В комментариях к записи Kurakasis фанаты предположили, что инсайдер намекает на ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic. Хотя переосмысление не показывалось на публике с 2021 года, разработка продолжается.

Ранее сообщалось, что студия Creative Assembly якобы разрабатывает стратегию из серии Total War в антураже «Звёздных войн». Теоретически её название тоже может заканчиваться на The Old Republic.

Creative Assembly действительно готовит анонс, причём очень скоро. На церемонии The Game Awards 2025 (стартует 12 декабря в 3:30 по Москве) представят следующую большую Total War, которая ознаменует «начало новой, захватывающей эры».

star wars: knights of the old republic, saber interactive, ролевая игра
