Россияне массово переходят на домашний интернет — и несложно догадаться, почему

В III квартале 2025 года на фоне проблем с мобильным интернетом аудитория пользователей фиксированного интернета в России росла рекордными темпами, увеличившись за три месяца на 500 тысяч абонентов., сообщили «Известия» со ссылкой на данные компании «ТМТ Консалтинг». На конец ноября в стране насчитывалось 38,46 млн подключенных домохозяйств.

Источник изображения: Albert Stoynov/unsplash.com

Источник изображения: Albert Stoynov/unsplash.com

Таких высоких темпов прироста на рынке проводного интернета не наблюдалось с 2010 года, сообщили в «ТМТ Консалтинге». По данным компании, в последние месяцы увеличение подтверждённых обращений на подключение домашнего интернета в среднем по стране составляет 12–15 % год к году, а в отдельных регионах даже выше. Также растёт число заявок от бизнеса, особенно малых и средних предприятий, переходящих на использование более надёжного фиксированного интернета для подключения информационных систем, кассовых аппаратов и раздачи Wi-Fi.

В МТС сообщили, что в III квартале абонентская база фиксированного интернета выросла на 6 % год к году и на 3% по сравнению со предыдущим кварталом. Во II квартале аудитория выросла по сравнению с I кварталом лишь на 1 %.

В «МегаФоне» отметили рост направления широкополосного доступа как среди частных, так и корпоративных клиентов, объяснив тренд активным развитием собственной инфраструктуры, каналов продаж, а также масштабированием проектов по развитию проводного интернета на основе FVNO (фиксированного виртуального оператора).

Рост спроса на услуги домашнего интернета наблюдается с середины этого года. В июне-июле 2025-го спрос на Wi-Fi-роутеры в РФ вырос год к году в два раза, сообщали тогда продавцы и операторы.

Согласно прогнозу партнёра ComNews Research Леонида Коника, в текущем квартале ожидается рост аудитории пользователей домашнего интернета в РФ не менее чем на 650–700 тысяч. Из-за неопределённости с мобильным интернетом повышенный спрос на фиксированный интернет-доступ будет сохраняться и в дальнейшем, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Источник:

фиксированная связь, интернет, россия, аналитика
