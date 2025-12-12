«Я капитан Шепард, и это моя самая ожидаемая игра»: грандиозный ролевой боевик Exodus в духе Mass Effect не выйдет в 2026 году

Основанная ветеранами BioWare студия Archetype Entertainment (принадлежит Wizards of the Coast) на церемонии The Game Awards 2025 объявила сроки выхода нелинейного научно-фантастического ролевого экшена Exodus в духе Mass Effect.

Напомним, Exodus анонсировали позапрошлой зимой на The Game Awards 2023. Сроков выхода до сих пор игра не имела, однако в Hasbro (материнская компания Wizards of the Coast) нацеливались на 2026 год.

Как стало известно, Exodus готовится дебютировать на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S лишь в начале 2027 года. Анонс сопровождался насыщенным геймплейным трейлером.

Соскучившиеся по играм в стиле Mass Effect зрители остались в восторге от новой демонстрации Exodus и возлагают на проект большие надежды. «Я капитан Шепард, и это моя самая ожидаемая игра», — заверил ElJorro.

По сюжету Exodus люди покинули умирающую Землю и борются за выживание в скоплении Центавра. Протагонист Джун Аслан — Странник, в котором смешались ДНК человека и Небожителя (главного врага человечества).

Странники занимаются кражей реликтов — технологий Небожителей. Для агентов эти миссии длятся несколько дней, а для людей дома — десятилетия. Эффект замедления времени позволит оценить долгосрочные последствия принятых решений.

Обещают грандиозную космическую оперу, захватывающие дух планеты, колоритных союзников (в том числе разумного осьминога в боевом роботе) и ожесточённые битвы. Поддержка русского языка не заявлена.