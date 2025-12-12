В сервисе «Яндекс Карты» появился чат-бот на основе модели искусственного интеллекта Alice AI. Для его запуска нужно открыть поисковую строку и выбрать команду «Спросить AI». ИИ составляет обзоры и подборки мест, а также оказывает помощь в планировании досуга.

Встроенный в «Яндекс Карты» чат-бот может рассказать о наиболее интересных местах города, собрав в ответе парки, кафе или музеи — если человек планирует на один день несколько мероприятий, ИИ сэкономит ему время. Он ориентируется в контексте и может давать довольно сложные советы, например, порекомендовать, куда сходить с детьми недалеко от дома, или где лучше встретиться с друзьями, если они живут в другом районе.

Чат-бот может составить план прогулки или поездки, если пользователь указывает конкретную локацию или город. План может быть почасовым, а некоторые моменты в беседе с ИИ можно уточнять — конкретизировать место или указать предпочитаемый вид отдыха, и чат-бот скорректирует составленный ранее план. В чате можно совершать и привычные действия: искать организации, смотреть фото, читать о них отзывы или составлять маршрут дороги до них.

Чат-бот работает на основе нейросети Alice AI: она анализирует результаты поиска по организациям с учётом описания мест и пользовательских отзывов. «Яндекс» планирует добавить в сервис новые функции: бронирование столиков в ресторанах или запись в парикмахерские, а также составление персональных рекомендаций для конкретного пользователя.