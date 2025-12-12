Сегодня 12 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... В «Яндекс Картах» заработал чат-бот с ИИ...
реклама
Новости Software

В «Яндекс Картах» заработал чат-бот с ИИ — он поможет спланировать досуг и не только

В сервисе «Яндекс Карты» появился чат-бот на основе модели искусственного интеллекта Alice AI. Для его запуска нужно открыть поисковую строку и выбрать команду «Спросить AI». ИИ составляет обзоры и подборки мест, а также оказывает помощь в планировании досуга.

Источник изображения: yandex.ru/company

Источник изображения: yandex.ru/company

Встроенный в «Яндекс Карты» чат-бот может рассказать о наиболее интересных местах города, собрав в ответе парки, кафе или музеи — если человек планирует на один день несколько мероприятий, ИИ сэкономит ему время. Он ориентируется в контексте и может давать довольно сложные советы, например, порекомендовать, куда сходить с детьми недалеко от дома, или где лучше встретиться с друзьями, если они живут в другом районе.

Чат-бот может составить план прогулки или поездки, если пользователь указывает конкретную локацию или город. План может быть почасовым, а некоторые моменты в беседе с ИИ можно уточнять — конкретизировать место или указать предпочитаемый вид отдыха, и чат-бот скорректирует составленный ранее план. В чате можно совершать и привычные действия: искать организации, смотреть фото, читать о них отзывы или составлять маршрут дороги до них.

Чат-бот работает на основе нейросети Alice AI: она анализирует результаты поиска по организациям с учётом описания мест и пользовательских отзывов. «Яндекс» планирует добавить в сервис новые функции: бронирование столиков в ресторанах или запись в парикмахерские, а также составление персональных рекомендаций для конкретного пользователя.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Яндекс Браузер» теперь будет потреблять меньше оперативной памяти благодаря ИИ-оптимизации
«Яндекс» запустил роботизированную доставку в Санкт-Петербурге
Стоимость подписки «Яндекс Плюс» увеличится с 1 декабря
Хакерский ИИ уже почти обошёл человека — девять из десяти экспертов оказались слабее
Google запустила «намного более мощный» ИИ-агент Gemini Deep Research для глубоких исследований
Runway представила свою первую ИИ-модель мира и добавила звук в генератор видео
Теги: яндекс, карты, ии
яндекс, карты, ии
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.