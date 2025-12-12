Сегодня 12 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Трамп запретил штатам самостоятельно рег...
реклама
Новости Software

Трамп запретил штатам самостоятельно регулировать ИИ

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ, в котором установил единую систему регулирования искусственного интеллекта в стране и ослабил власть на уровне штатов. «Чтобы одержать победу, разрабатывающие ИИ компании из Соединённых Штатов должны иметь возможность внедрять инновации без обременительного регулирования. Но чрезмерное регулирование на уровне штатов мешает этому», — говорится в документе.

Источник изображения: History in HD / unsplash.com

Источник изображения: History in HD / unsplash.com

Белый дом при содействии профильного советника президента по ИИ и криптовалютам Дэвида Сакса (David Sacks) избрал стратегию, которая ставит федеральные нормы выше норм регулирования ИИ в штатах. Указ знаменует победу для крупных разработчиков ИИ, таких как OpenAI и Google, а также для инвестиционных компаний, в том числе Andreessen Horowitz, которые использовали рычаги политического влияния, чтобы ослабить меры регулирования. Крупные компании открывали офисы недалеко от Капитолия и направляли средства через суперкомитеты (Super PAC) с бюджетом от $100 млн на промежуточные выборы 2026 года.

Сторонники федерального регулирования отмечали, что различные нормы по всей стране способны помешать США конкурировать в мировой гонке ИИ. Указ Трампа предписывает, чтобы генпрокурор создал Целевую группу по судебным разбирательствам в области ИИ, «единственной обязанностью которой будет оспаривание законов штатов».

Штатам, которые продолжат чинить препятствия компаниям в области ИИ, грозит сокращение финансирования. В течение 90 дней с момента подписания глава Минторга должен будет определить условия, при которых штаты смогут претендовать на средства в рамках программы BEAD (Broadband Equity Access and Deployment) с бюджетом $42,5 млрд на расширение широкополосного доступа в интернет в сельских районах.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Nvidia вернётся в Китай: Трамп разрешил продавать ИИ-чипы H200 — но США возьмут 25 % с каждого чипа
Трамп на год отсрочил подорожание видеокарт в США — 25-% пошлина на китайские карты отложены до ноября
Трамп утвердил «миссию Genesis» — национальную программу развития ИИ масштаба Манхэттенского проекта
В «Яндекс Картах» заработал чат-бот с ИИ — он поможет спланировать досуг и не только
Хакерский ИИ уже почти обошёл человека — девять из десяти экспертов оказались слабее
Google запустила «намного более мощный» ИИ-агент Gemini Deep Research для глубоких исследований
Теги: дональд трамп, указ, ии, сша
дональд трамп, указ, ии, сша
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.