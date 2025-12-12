Трамп запретил штатам самостоятельно регулировать ИИ

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ, в котором установил единую систему регулирования искусственного интеллекта в стране и ослабил власть на уровне штатов. «Чтобы одержать победу, разрабатывающие ИИ компании из Соединённых Штатов должны иметь возможность внедрять инновации без обременительного регулирования. Но чрезмерное регулирование на уровне штатов мешает этому», — говорится в документе.

Белый дом при содействии профильного советника президента по ИИ и криптовалютам Дэвида Сакса (David Sacks) избрал стратегию, которая ставит федеральные нормы выше норм регулирования ИИ в штатах. Указ знаменует победу для крупных разработчиков ИИ, таких как OpenAI и Google, а также для инвестиционных компаний, в том числе Andreessen Horowitz, которые использовали рычаги политического влияния, чтобы ослабить меры регулирования. Крупные компании открывали офисы недалеко от Капитолия и направляли средства через суперкомитеты (Super PAC) с бюджетом от $100 млн на промежуточные выборы 2026 года.

Сторонники федерального регулирования отмечали, что различные нормы по всей стране способны помешать США конкурировать в мировой гонке ИИ. Указ Трампа предписывает, чтобы генпрокурор создал Целевую группу по судебным разбирательствам в области ИИ, «единственной обязанностью которой будет оспаривание законов штатов».

Штатам, которые продолжат чинить препятствия компаниям в области ИИ, грозит сокращение финансирования. В течение 90 дней с момента подписания глава Минторга должен будет определить условия, при которых штаты смогут претендовать на средства в рамках программы BEAD (Broadband Equity Access and Deployment) с бюджетом $42,5 млрд на расширение широкополосного доступа в интернет в сельских районах.