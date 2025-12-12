Первую партию трёхстворчатых смартфонов Samsung Galaxy Z TriFold смели за несколько минут

Несколько дней назад Samsung объявила о предстоящем запуске смартфона Galaxy Z TriFold в Южной Корее. Сегодня устройство появилось на прилавках страны и было распродано за считаные минуты. Жители Южной Кореи выстраивались в очереди перед магазинами Samsung, чтобы заполучить заветный гаджет. Столь быстрые темпы продаж удивляют, учитывая высокую стоимость смартфона и совершенно новый форм-фактор.

Смартфон построен на базе процессора Snapdragon 8 Elite, располагает 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем ёмкостью 512 Гбайт или 1 Тбайт. Устройство поддерживает сотовую связь 5G, беспроводные технологии Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, UWB и NFC. Смартфон оснащён слотом для nano SIM-карты и портом USB 3.2 Type-C. Поддерживается eSIM.

Galaxy Z TriFold оснащён 10-дюймовым внутренним дисплеем Dynamic LTPO AMOLED с разрешением 2160 × 1584 пикселей и пиковой яркостью 1600 кд/м², а также 6,5-дюймовым FHD+ Dynamic LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 2520 × 1080 пикселей и пиковой яркостью 2600 кд/м². Оба дисплея поддерживают переменную частоту обновления от 1 до 120 Гц.

Смартфон располагает двумя 10-мегапиксельными фронтальными камерами (для внешнего и складного экранов), 200-мегапиксельной основной камерой с оптической стабилизацией изображения (OIS), 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с автофокусом и 10-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом и OIS.

В Galaxy Z TriFold установлен аккумулятор ёмкостью 5600 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Размеры устройства в разложенном виде составляют 159,2 × 214,1 × 3,9-4,2 мм, а в сложенном — 12,9 мм. Масса устройства достигает 309 г, что на целых 94 г больше, чем у Galaxy Z Fold 7. При этом Galaxy Z TriFold обеспечивает защиту от влаги и пыли по стандарту IP48. На боковом торце расположен ёмкостный сканер отпечатков пальцев.

Смартфон работает под управлением программной оболочки One UI 8.0 на базе Android 16 и поддерживает ряд функций Galaxy AI. Samsung выпустит семь крупных обновлений Android OS для этого устройства. Хотя на данный момент Galaxy Z TriFold ещё не включён в программу обслуживания Samsung Care+, производитель гарантирует 50-процентную скидку на замену экрана.

В Южной Корее Galaxy Z TriFold стоит 3,59 миллиона вон (около $2436) за версию с 512 Гбайт памяти. Сегодня он поступил в продажу в стране через 20 крупных розничных магазинов Samsung. Это вызвало длинные очереди, а смартфон был распродан за считаные минуты во всех доступных точках продаж. Первым счастливым владельцем смартфона Galaxy Z TriFold стал 42-летний фрилансер из Сеула — ради этого ему пришлось провести на морозе почти сутки.

Компания не сообщила, когда устройство снова появится в наличии, но поблагодарила покупателей за поддержку и сейчас принимает заявки на уведомления о пополнении запасов. В ближайшие недели Galaxy Z TriFoldпоступит в продажу в ряде других стран, включая США.