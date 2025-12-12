Сегодня 12 декабря 2025
Новости Software

Первый геймплей авиасимулятора следующего поколения «Корея. Серия Ил-2» впечатлил фанатов

Разработчики из российской 1C Game Studios («Калибр», «Бессмертный. Сказки Старой Руси», «Война Миров: Сибирь») представили первый геймплейный трейлер своего амбициозного авиасимулятора «Корея. Серия Ил-2».

Источник изображений: 1C Game Studios

Источник изображений: 1C Game Studios

Двухминутный ролик демонстрирует режим внутриигрового музея и боевой вылет — перехват американских бомбардировщиков на советском истребителе МиГ-15бис. Несмотря на просадки кадровой частоты, зрители остались впечатлены.

В «Музее» игрок получит личный ангар, где можно рассмотреть каждую заклёпку, исследовать кабины, взаимодействовать с органами управления и изучить историю создания и боевой путь каждого образца техники.

События «Корея. Серия Ил-2» развернутся во времена Корейской войны — с апреля 1951 года по июль 1953-го. В игре представят восемь реактивных и поршневых самолётов США, Северной Кореи, СССР и Китая.

«Корея. Серия Ил-2» позиционируется как авиасимулятор следующего поколения. В основе игры лежит новый движок с улучшенной моделью повреждений и полёта, которая сохраняет фирменный баланс между симуляцией и доступностью.

Обещают полётную зону размером 440×440 км, достоверно воссозданные образцы техники, режим «Карьера» (позволит стать командиром авиаполка), поддержку VR, современных устройств управления полётов и геймпадов.

Премьера «Корея. Серия Ил-2» ожидается следующей весной, но только в раннем доступе. Полноценный релиз планируется с апреля по июнь 2026 года, в том числе в Steam. Предзаказы доступны на официальном сайте.

Источник:

Soft
Hard
