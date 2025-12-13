Google Translate научился синхронно переводить живую речь на 70 языков в любых наушниках

Google объявила о крупном обновлении своего сервиса Google Translate, главным событием которого стал запуск функции синхронного перевода живой речи для любых моделей наушников. Ранее эта технология была эксклюзивно доступна только для владельцев Pixel Buds. Теперь для её использования потребуется лишь совместимый смартфон на Android с установленным приложением «Переводчик».

По сообщению The Verge, сервис поддерживает более 70 языков включая русский и начнёт работать в режиме бета-тестирования для пользователей в США, Мексике и Индии. В 2026 году функция появится в iOS-версии приложения.

Параллельно Google внедрила улучшенный механизм перевода текстов, основанный на возможностях ИИ-модели Gemini. Как заявили в компании, новая система успешно справляется с более точным переводом таких сложных конструкций, как идиомы и сленговые выражения, которые часто используются в переносном значении.

Третьим значимым изменением стало расширение географии и языковой поддержки для функции «Тренировка», которая является встроенным инструментом для изучения языков. Этот раздел, использующий искусственный интеллект для создания персонализированных уроков на основе уровня подготовки пользователя, включая практику словарного запаса, стал доступен ещё в 20 новых странах. При этом сама функция пока остаётся в статусе бета-тестирования и может быть доступна не всем пользователям. Улучшенный перевод текстов уже начал развёртываться в США и Мексике на всех платформах — в приложениях для Android и iOS, а также в веб-версии сервиса.

