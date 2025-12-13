PowerColor, Sapphire и ASRock представили безвентиляторные версии видеокарт Radeon AI Pro R9700S и R9600D

Компании PowerColor, Sapphire и ASRock выпустили свои версии профессиональных видеокарт Radeon AI Pro R9700S и R9600D. Все новинки оснащены пассивными системами охлаждения, которые рассчитаны на обдув мощными корпусными вентиляторами в сервере или рабочей станции.

Недавно выпущенная видеокарта Radeon AI Pro R9700S по сути является клоном Radeon AI Pro R9700, в которой используется система охлаждения типа «турбина». Вариант «S» оснащён пассивной системой охлаждения и предназначен для конфигураций с несколькими GPU в составе серверных кластеров, где воздушный поток обеспечивается корпусными вентиляторами.

Компания PowerColor выпустила модель Radeon AI Pro R9700S 32G-P. Дизайн выглядит простым, а кожух — максимально незамысловатым. PowerColor поделилась изображением четырёх таких карт в составе рабочей станции, однако это не лучший пример использования. Картам с пассивными системами охлаждения, подобным этой, обычно требуется более мощный и направленный воздушный поток, чем тот, который обеспечивает типичная компоновка стандартного корпуса.

Модель Radeon AI Pro R9700S оснащена графическим чипом Navi 48 с 4096 потоковыми процессорами. Частота GPU составляет 2350 МГц и достигает 2920 МГц в режиме Boost. Карта имеет 32 Гбайт памяти GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с на контакт и поддержкой 256-битной шины. Ускоритель оснащён интерфейсом PCIe 5.0 x16 и получил четыре разъёма DisplayPort 2.1a.

PowerColor также отмечает толщину карты в два слота расширения и наличие разъёма питания 12V-2×6. Для работы с ней рекомендуется блок питания мощностью от 750 Вт. Энергопотребление карты составляет 300 Вт.

Sapphire представила модель R9700S с 64 исполнительными блоками (4096 потоковыми процессорами) и 128 ИИ-ускорителями в составе GPU, а также модель R9600D с 48 исполнительными блоками (3072 потоковыми процессорами) и 96 ИИ-ускорителями. Обе карты оснащены 32 Гбайт памяти GDDR6. Энергопотребление младшей модели составляет 150 Вт. Она же имеет толщину в один слот расширения.

ASRock классифицирует обе видеокарты с пассивной системой охлаждения как модели исключительно для бизнеса, которые не будут доступны через розничные каналы. Решения производителя оснащены металлическим кожухом серебристого цвета.

Для GPU модели Radeon AI Pro R9600D компания ASRock указывает «игровую» частоту 1080 МГц и Boost-частоту 2020 МГц. В состав системы охлаждения модели R9700S входит испарительная камера. Обе карты получили стальные задние пластины.