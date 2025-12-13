Сегодня 13 декабря 2025
PowerColor, Sapphire и ASRock представили безвентиляторные версии видеокарт Radeon AI Pro R9700S и R9600D

Компании PowerColor, Sapphire и ASRock выпустили свои версии профессиональных видеокарт Radeon AI Pro R9700S и R9600D. Все новинки оснащены пассивными системами охлаждения, которые рассчитаны на обдув мощными корпусными вентиляторами в сервере или рабочей станции.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Недавно выпущенная видеокарта Radeon AI Pro R9700S по сути является клоном Radeon AI Pro R9700, в которой используется система охлаждения типа «турбина». Вариант «S» оснащён пассивной системой охлаждения и предназначен для конфигураций с несколькими GPU в составе серверных кластеров, где воздушный поток обеспечивается корпусными вентиляторами.

Источник изображения: PowerColor

Источник изображения: PowerColor

Компания PowerColor выпустила модель Radeon AI Pro R9700S 32G-P. Дизайн выглядит простым, а кожух — максимально незамысловатым. PowerColor поделилась изображением четырёх таких карт в составе рабочей станции, однако это не лучший пример использования. Картам с пассивными системами охлаждения, подобным этой, обычно требуется более мощный и направленный воздушный поток, чем тот, который обеспечивает типичная компоновка стандартного корпуса.

Модель Radeon AI Pro R9700S оснащена графическим чипом Navi 48 с 4096 потоковыми процессорами. Частота GPU составляет 2350 МГц и достигает 2920 МГц в режиме Boost. Карта имеет 32 Гбайт памяти GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с на контакт и поддержкой 256-битной шины. Ускоритель оснащён интерфейсом PCIe 5.0 x16 и получил четыре разъёма DisplayPort 2.1a.

Источник изображения: PowerColor

Источник изображения: PowerColor

PowerColor также отмечает толщину карты в два слота расширения и наличие разъёма питания 12V-2×6. Для работы с ней рекомендуется блок питания мощностью от 750 Вт. Энергопотребление карты составляет 300 Вт.

Источник изображения здесь и ниже: Sapphire

Источник изображения здесь и ниже: Sapphire

Sapphire представила модель R9700S с 64 исполнительными блоками (4096 потоковыми процессорами) и 128 ИИ-ускорителями в составе GPU, а также модель R9600D с 48 исполнительными блоками (3072 потоковыми процессорами) и 96 ИИ-ускорителями. Обе карты оснащены 32 Гбайт памяти GDDR6. Энергопотребление младшей модели составляет 150 Вт. Она же имеет толщину в один слот расширения.

Источник изображения: ASRock

Источник изображения: ASRock

ASRock классифицирует обе видеокарты с пассивной системой охлаждения как модели исключительно для бизнеса, которые не будут доступны через розничные каналы. Решения производителя оснащены металлическим кожухом серебристого цвета.

Источник изображения: ASRock

Источник изображения: ASRock

Для GPU модели Radeon AI Pro R9600D компания ASRock указывает «игровую» частоту 1080 МГц и Boost-частоту 2020 МГц. В состав системы охлаждения модели R9700S входит испарительная камера. Обе карты получили стальные задние пластины.

Источник:

Теги: powercolor, sapphire, asrock, видеокарта, профессиональная
