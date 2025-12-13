Сегодня 13 декабря 2025
«Яндекс» выведет на рынок электромобиль для такси за 2,4 млн — не без помощи китайского партнёра

«Яндекс» разрабатывает собственный электромобиль для такси под брендом UMO. Согласно презентации, с которой ознакомились «Ведомости», модель получит обозначение UMO 5 и будет точной копией китайского GAC Aion Y Plus — компактного кроссовера, выпускаемого с 2021 года, но пока не представленного официально на российском рынке.

Источник изображения: «Яндекс»

Источник изображения: «Яндекс»

Товарный знак UMO зарегистрирован в Роспатенте 12 ноября и охватывает классы 12 и 37 по Международной классификации товаров и услуг, включая автомобили и услуги по зарядке электрических транспортных средств. Представители «Яндекса» и концерна GAC ведут переговоры с российскими заводами о возможной сборке электрокара. Один из источников полагает, что выпуск модели может стартовать уже в 2026 году, однако другой настроен более скептически и не ожидает быстрого прогресса.

Электрокар UMO 5 мощностью 204 л.с. будет иметь запас хода от 300 до 430 км в зависимости от сезона. Его литий-железо-фосфатная батарея (LFP) ёмкостью 63 кВт·ч заряжается с 20 до 80 % за полчаса. Автомобиль, оснащённый светодиодной оптикой, экраном мультимедиа 14,6 дюйма, шестью подушками безопасности и системой кругового обзора, в классификации «Яндекс Такси» будет относиться к классу «Комфорт+».

Стоимость новинки с учётом государственной субсидии на электротранспорт в размере 925 000 рублей составит 2,4 млн рублей. Лизинговый платёж за машину, согласно расчётам, начнётся от 69 000 рублей в месяц при сроке аренды четыре года и нулевом первоначальном взносе. Эксплуатация UMO 5, по прогнозам «Яндекса» обойдётся примерно в 405 000 рублей в год, что почти на 255 000 рублей дешевле, чем эксплуатация аналогичной машины с ДВС. Межсервисный интервал для электрокара заявлен на уровне 15 000 км, гарантия составит четыре года или 150 000 км.

Эксперты рынка указывают на риски проекта, связанные с неразвитой зарядной инфраструктурой, высокой стоимостью электричества на быстрых зарядках, а также неясной остаточной стоимостью и доступностью запчастей для новой модели. При этом UMO 5 может столкнуться с конкуренцией со стороны отечественного электромобиля «Атом» — государственного проекта, производство которого планируется запустить на заводе «Москвич». При этом стоимость «Атома» составит почти 3 млн рублей, то есть будет выше, чем у UMO 5.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
яндекс.авто, yandex, электромобиль, такси, gac motor
