В этот день 15 лет назад перестал выходить на связь создатель биткоина Сатоши Накамото

Несмотря на то, какое колоссальное влияние криптовалюты оказали на торговлю, вычислительную технику и даже политику, истинная личность создателя биткоина, известного под псевдонимом Сатоши Накамото (Satoshi Nakamoto), остаётся неизвестной и по состоянию на 2025 год. Ситуацию усложняет тот факт, что этот человек (или группа лиц) бесследно исчез в этот день в 2010 году, ровно 15 лет назад.

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara / unsplash.com

Последнее публичное сообщение от создателя биткоина касалось технических вопросов, а в апреле 2011 года предположительно с его адреса было энтузиасту Майку Хирну (Mike Hearn) было отправлено электронное письмо, в котором Накамото пояснил: «Я занялся другими делами». Определяющим моментом в его деятельности стала статья «Биткоин: одноранговая электронная платежная система» объёмом девять страниц, которую он опубликовал 1 ноября 2008 года. В этой статье он описал решение проблемы двойного расходования электронных денег, которая ставила криптографов в тупик не один десяток лет.

Накамото предложил публичный реестр на основе блокчейна, который не допускает недобросовестного копирования данных и, соответственно, двойного расходования одних и тех же цифровых активов. В течение следующих месяцев он разрабатывал и совершенствовал эту одноранговую систему, а потом исчез. Где бы он ни находился сегодня, и чем бы ни занимался, Накамото может претендовать 11-е место в списке богатейших людей мира. Предполагается, что ему принадлежит большая часть из 1,1 млн биткоинов, добытых в первый год существования криптовалюты. По теперешним меркам его состояние оценивается в $99 млрд.

Состояние Накамото не расходуется с 2010 года, а стоимость биткоина с тех пор заметно колебалась. Выдвигаются версии, что создатель крупнейшей криптовалюты либо умер, либо утратил доступ к своему электронному кошельку; есть и мнение, что он намеренно хранит молчание. У биткоинов отсутствует срок действия, нет штрафов за неактивность и невыход в сеть. Нет и средств, способных взломать алгоритм шифрования SHA-256, так что электронные деньги Накамото в ближайшие 20, а то и 40 лет могут так и остаться недоступными для кого-либо, кроме него самого. Если же он переместит или потратит какие-либо средства из своего кошелька, это вызовет ажиотаж. Станет известен его публичный ключ, и в перспективе его кошелёк можно будет взломать при наличии достаточно мощного квантового компьютера — но пока лишь в теории.

