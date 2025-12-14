Сегодня 14 декабря 2025
«Роснано» подала миллиардный иск к бывшим руководителям из-за провала проекта выпуска в России чипов MRAM

Группа «Роснано» предъявила иск бывшим руководителям компании о взыскании 11,9 млрд рублей убытков по проекту Crocus. В рамках этой программы планировалось организовать на территории России производство магниторезистивной оперативной памяти (MRAM).

Источник изображения: Tingey Injury / unsplash.com

«Иск о взыскании убытков, понесенных «Роснано» в связи с реализацией проекта Crocus, направлен на привлечение ответственных лиц, отвечающих за одобрение и реализацию проекта Crocus в период с 2011 по 2020 гг. Предъявленный иск — часть планомерной работы по восстановлению капитала, прав и репутации компании, которая ведётся в тесном взаимодействии с правоохранительными и надзорными органами. Мы продолжим отстаивать и защищать интересы и права «Роснано» как в досудебном порядке, так и в рамках уголовных дел или в гражданском и арбитражном судопроизводстве», — приводит источник заявление директора по особым поручениям АО «Роснано» Евгения Фролова.

Он также отметил, что «уже на старте проекта в 2011 году члены правления «Роснано» и кураторы проекта Crocus проигнорировали его технологические риски вопреки своим обязанностям не предусмотрели механизмы защиты прав госкомпании и государства от их наступления».

В сообщении сказано, что за девять лет реализации проекта принимавшие решения о его финансировании ответственные лица нарушали нормативные акты АО «Роснано», которые регламентируют инвестиционную деятельность. Финансирование проекта увеличивалось бесконтрольно, несмотря на его убыточность и инвестиционную непривлекательность, а также нарушение контрольных точек реализации.

Стартовавший в 2011 году проект по созданию уникального для страны производства памяти MRAM не достиг первоначальных целей, тогда как возможность возврата значительной части вложений была утрачена. Фролов отметил, что с «первого дня антикризисной программы ведётся системная аналитическая работа по выявлению обстоятельств и объёмов очевидно недобросовестных инвестиционных решений и финансовых операций по целому ряду проектов, которые были реализованы с явными нарушениями».

Источник:

Теги: роснано, mram, судебное разбирательство
