Сегодня 15 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Моложе я не становлюсь!»: Кейси Хадсон ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Моложе я не становлюсь!»: Кейси Хадсон опроверг слухи, что Star Wars: Fate of the Old Republic выйдет не раньше 2030 года

Сооснователь канадской Arcanaut Studios Кейси Хадсон (Casey Hudson) у себя в микроблоге прокомментировал сроки выхода анонсированного недавно сюжетного ролевого экшена Star Wars: Fate of the Old Republic.

Источник изображений: Arcanaut Studios

Источник изображений: Arcanaut Studios

Напомним, Star Wars: Fate of the Old Republic (FotOR) была представлена в рамках церемонии The Game Awards 2025. Анонс сопровождался безгеймплейным трейлером и сообщением, что игра на ранней стадии разработки.

На фоне презентации журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) высказал мысль, что с учётом статуса производства ждать FotOR придётся в лучшем случае до 2030 года, и допустил релиз проекта на ещё не анонсированной PS7.

Не успели фанаты расстроиться, как Хадсон выступил с опровержением слов Шрайера: «Не переживайте о слухах [насчёт релиза] не раньше 2030 года. Игра выйдет до этого. Моложе я не становлюсь!»

События Star Wars: Fate of the Old Republic развернутся на закате Старой Республики, когда галактика оказалась на грани перерождения и где каждое решение формирует путь игрока к свету или тьме.

Пользователям достанется роль чувствительной к Силе героини, которая умеет обращаться со световым мечом. Обещают новаторское повествование, запоминающихся персонажей и адреналиновые сражения.

Star Wars: Fate of the Old Republic позиционируется как духовный наследник культовой ролевой игры Star Wars: Knights of the Old Republic от BioWare, разработку которой в своё время возглавлял Хадсон. Релиз ожидается на ПК и консолях.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Вместо KotOR 3: новая студия соавтора Mass Effect анонсировала нелинейный ролевой боевик Star Wars: Fate of the Old Republic
Судебные документы раскрыли разработчика ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic и планы Lucasfilm на переосмысление KoTOR 2
Разработчик Heavy Rain и Detroit: Become Human впервые взялся за мультиплеерную игру, а Star Wars Eclipse всё ещё жива
Аудитория философского выживания The Alters выросла до 1,5 млн игроков за полгода после релиза
Escape from Tarkov вошла в Зал Славы видеоигровой индустрии России
За 2025 год в Steam вышли рекордные 19 тысяч игр, но почти у половины из них меньше 10 обзоров
Теги: star wars: fate of the old republic, arcanaut studios, lucasfilm games, ролевой экшен
star wars: fate of the old republic, arcanaut studios, lucasfilm games, ролевой экшен
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.