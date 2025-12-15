«Моложе я не становлюсь!»: Кейси Хадсон опроверг слухи, что Star Wars: Fate of the Old Republic выйдет не раньше 2030 года

Сооснователь канадской Arcanaut Studios Кейси Хадсон (Casey Hudson) у себя в микроблоге прокомментировал сроки выхода анонсированного недавно сюжетного ролевого экшена Star Wars: Fate of the Old Republic.

Напомним, Star Wars: Fate of the Old Republic (FotOR) была представлена в рамках церемонии The Game Awards 2025. Анонс сопровождался безгеймплейным трейлером и сообщением, что игра на ранней стадии разработки.

На фоне презентации журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) высказал мысль, что с учётом статуса производства ждать FotOR придётся в лучшем случае до 2030 года, и допустил релиз проекта на ещё не анонсированной PS7.

Не успели фанаты расстроиться, как Хадсон выступил с опровержением слов Шрайера: «Не переживайте о слухах [насчёт релиза] не раньше 2030 года. Игра выйдет до этого. Моложе я не становлюсь!»

События Star Wars: Fate of the Old Republic развернутся на закате Старой Республики, когда галактика оказалась на грани перерождения и где каждое решение формирует путь игрока к свету или тьме.

Пользователям достанется роль чувствительной к Силе героини, которая умеет обращаться со световым мечом. Обещают новаторское повествование, запоминающихся персонажей и адреналиновые сражения.

Star Wars: Fate of the Old Republic позиционируется как духовный наследник культовой ролевой игры Star Wars: Knights of the Old Republic от BioWare, разработку которой в своё время возглавлял Хадсон. Релиз ожидается на ПК и консолях.