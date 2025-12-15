Сегодня 15 декабря 2025
Консоль без геймпада обошла Xbox — Nex Playground стала бестселлером в США

Игровая консоль Nex Playground стала бестселлером в предпраздничные дни, заняв второе место в рейтинге продаж консолей в США за неделю, закончившуюся 22 ноября, и третье — за последовавшую за ней неделю, сообщил The Verge со ссылкой на данные исследовательской компании Circana.

Источник изображения: Nex

Источник изображения: Nex

В числе особенностей Nex Playground — поддержка технологии отслеживания движений с помощью компьютерного зрения и ИИ, позволяющая управлять игровым процессом без джойстика. До этого консоль была мало кому известна, и в октябре аналитик Circana по видеоиграм Мэт Пискателла (Mat Piscatella) даже не упомянул её в обзоре рынка. Ресурс The Verge назвал Nex Playground вариантом Xbox для детей.

В «Чёрную пятницу» Nex Playground уже опередила Xbox. Малоизвестная консоль предлагалась со значительной скидкой — за $199 вместо обычной цены $249, что, вероятно, отчасти способствовало росту продаж, особенно учитывая, что Microsoft в этот период не снижала цены на Xbox. Продажи консолей Microsoft продолжают падать, а цены растут, отметил The Verge.

Всего за 12 дней до 22 ноября было продано более 300 тыс. единиц Nex Playground, и, согласно прогнозам, её продажи за год составят 600 тыс. экземпляров. Это стало невероятным поворотом событий для компании, которая начала свою деятельность почти десять лет назад с разработки приложения для отслеживания движений на iPhone для тренировок по баскетболу и в какой-то момент оказалась на грани банкротства.

По данным The Wall Street Journal, два года назад компания Nex продала около 5 тыс. консолей Nex Playground, а в 2024 году — примерно 150 тыс. единиц. Ранее годовая выручка Nex составляла около $3 млн на фоне убытков. В этом году компания прогнозирует более $150 млн выручки и намерена наконец завершить год без убытков.

Нынешний успех оказался настолько неожиданным для Nex, что поставки Nex Playground не поспевают за спросом. Образовавшийся дефицит привёл к росту цен на консоль на eBay.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: игровая консоль
nex playground, игровая консоль
