Минувшая «Чёрная пятница» в США прошла без особого успеха для консолей Microsoft Xbox, оказавшихся по итогам продаж за пределами первой тройки бестселлеров. При этом в топ-3 вошла консоль Nex Playground, о которой до этого мало кто слышал, сообщил ресурс Windows Central, добавив, что это вызвало вопросы об упущенных возможностях и подходе Microsoft к будущему устройств.

Аналитик компании Circana Мэт Пискателла (Mat Piscatella) сообщил, что на PlayStation 5 пришлось 47 % от общего объёма продаж в «Чёрную пятницу», у Nintendo Switch 2 — 24 %, а у Nex Playground — 14 %. Оставшиеся 15 %, как предполагает Windows Central, пришлись на игровые консоли Xbox Series X и S, что вряд ли можно назвать впечатляющим результатом.

Вместе с тем Великобритании у Microsoft Xbox дела обстоят немного лучше: консоль заняла третье место. На первом месте PS5 с 62 %, на втором — Switch 2 (23 %), а у Xbox — 10 %. Nex Playground в настоящее время недоступна для покупки в Великобритании. В числе её особенностей — поддержка технологии отслеживания движений с помощью компьютерного зрения и ИИ, позволяющая управлять процессом игры без джойстика.

Как полагает Windows Central, Microsoft часто упускает свой шанс. Отказ от Windows Phone, Skype, Kinect, Cortana и многих других — список длинный, хотя некоторые из проектов, а то и все, могли бы быть актуальными в настоящее время, учитывая текущие рыночные условия. В частности, контроллер Kinect, который был технически впечатляющим, можно было бы переработать для более молодой аудитории, считает Windows Central.

Microsoft отвлекла внимание пользователей от собственного оборудования, перенаправив геймеров на другие платформы для покупки своих игр, одновременно взвинтив цены на Xbox Game Pass, констатирует ресурс.

Несмотря на то, что Microsoft не попала в топ продаж консолей в США в «Чёрную пятницу», она планирует увеличить производство Xbox на 4,8 млн штук. Эти цифры включают все типы устройств Xbox, в том числе консоли, что, возможно, позволит подготовиться к выходу GTA 6 в конце 2026 года, пишет Windows Central.