Сегодня 08 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли Xbox провалила «Чёрную пятницу» — даже н...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Xbox провалила «Чёрную пятницу» — даже ноунемовые консоли продавались лучше

Минувшая «Чёрная пятница» в США прошла без особого успеха для консолей Microsoft Xbox, оказавшихся по итогам продаж за пределами первой тройки бестселлеров. При этом в топ-3 вошла консоль Nex Playground, о которой до этого мало кто слышал, сообщил ресурс Windows Central, добавив, что это вызвало вопросы об упущенных возможностях и подходе Microsoft к будущему устройств.

Источник изображения: xbox.com

Источник изображения: xbox.com

Аналитик компании Circana Мэт Пискателла (Mat Piscatella) сообщил, что на PlayStation 5 пришлось 47 % от общего объёма продаж в «Чёрную пятницу», у Nintendo Switch 2 — 24 %, а у Nex Playground — 14 %. Оставшиеся 15 %, как предполагает Windows Central, пришлись на игровые консоли Xbox Series X и S, что вряд ли можно назвать впечатляющим результатом.

Вместе с тем Великобритании у Microsoft Xbox дела обстоят немного лучше: консоль заняла третье место. На первом месте PS5 с 62 %, на втором — Switch 2 (23 %), а у Xbox — 10 %. Nex Playground в настоящее время недоступна для покупки в Великобритании. В числе её особенностей — поддержка технологии отслеживания движений с помощью компьютерного зрения и ИИ, позволяющая управлять процессом игры без джойстика.

Как полагает Windows Central, Microsoft часто упускает свой шанс. Отказ от Windows Phone, Skype, Kinect, Cortana и многих других — список длинный, хотя некоторые из проектов, а то и все, могли бы быть актуальными в настоящее время, учитывая текущие рыночные условия. В частности, контроллер Kinect, который был технически впечатляющим, можно было бы переработать для более молодой аудитории, считает Windows Central.

Microsoft отвлекла внимание пользователей от собственного оборудования, перенаправив геймеров на другие платформы для покупки своих игр, одновременно взвинтив цены на Xbox Game Pass, констатирует ресурс.

Несмотря на то, что Microsoft не попала в топ продаж консолей в США в «Чёрную пятницу», она планирует увеличить производство Xbox на 4,8 млн штук. Эти цифры включают все типы устройств Xbox, в том числе консоли, что, возможно, позволит подготовиться к выходу GTA 6 в конце 2026 года, пишет Windows Central.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft собралась увеличить поставки Xbox на 4,8 млн консолей в год — выпускать их будут во Вьетнаме
Microsoft представила настоящие кроксы в стиле Xbox — и их даже можно купить
Microsoft анонсировала игровую презентацию Xbox Partner Preview — на ней покажут Tides of Annihilation, 007 First Light, Reanimal и многое другое
Игровые консоли тоже подорожают, а продажи просядут — DRAM и SSD съедят до 42 % их себестоимости
Настольная ностальгия: Sega выпустила аркадные мини-автоматы с Sonic The Hedgehog
Sony Bank выпустит в США стейблкоин для упрощения расчётов в экосистеме материнской компании
Теги: xbox, игровая консоль, microsoft
xbox, игровая консоль, microsoft
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.