Microsoft собралась увеличить поставки Xbox на 4,8 млн консолей в год — выпускать их будут во Вьетнаме

Геополитические проблемы между США и Китаем привели к резкому росту цен на игровые консоли Microsoft Xbox и другие устройства. Для снижения негативного влияния этой тенденции производители электроники частично перенесли свои мощности в другие страны, одной из которых стал Вьетнам. Microsoft не стала исключением и теперь софтверный гигант стремится нарастить производство своих консолей в попытке угнаться за Sony.

Источник изображения: Simon Ray/Unsplash

С тех пор как американские власти начали торговую войну с Китаем увеличилась стоимость множества товаров в категориях потребительской и бытовой электроники. Одним из наиболее пострадавших сегментов бизнеса стало направление, связанное с игровыми консолями. Это обусловлено тем, что на них не распространяются те же исключения, что и на некоторые другие виды устройств. Например, американские власти освободили Apple от пошлин на выпускаемые в Китае iPhone. Однако Microsoft подобного поощрения для своих консолей Xbox добиться не удалось.

На старте продаж Xbox Series X и Xbox Series S в плане продаж в США Microsoft уверенно обгоняла Sony PlayStation 5 в течение нескольких месяцев. Это длилось не долго и с тех пор поставки PS5 увеличились настолько, что Microsoft до сих пор не может угнаться за ними. Квартальные отчёты софтверного гиганта указывают на то, что продажи аппаратных продуктов падают почти каждый трёхмесячный отрезок вот уже несколько лет. Что ещё хуже, так это то, что несколько месяцев назад Microsoft пришлось повысить стоимость своих консолей. Это сделало Xbox Series X, а в некоторых случаях и менее мощную Xbox Series S, дороже некоторых моделей PS5. Увеличение торговых пошлин со стороны властей США сыграло огромную роль в снижении конкурентоспособности консолей Xbox Series X и Series S.

Чтобы избежать роста цен, производители, такие как Sony и Nintendo, перенесли часть производства за пределы Китая. Одной из стран, которые смогли извлечь выгоду из повышения американских пошлин, стал Вьетнам, который всё активнее заявляет о совей ролик в производстве электроники разного типа. Теперь во Вьетнаме будут производиться и консоли Xbox. По данным источника, крупные производители электроники Foxconn и Luxshare подали вьетнамским властям планы по расширению производства на территории страны, направленные на расширение мощностей для создания игровых консолей.

В сообщении сказано, что Fushan Technology, входящая в состав Foxconn, запросила разрешение на расширение мощностей именно для производства консолей Microsoft Xbox. Fushan стремится нарастить производство на дополнительные 4,8 млн консолей Xbox в год. Вероятно, в это значение входят не только устройств Xbox Series X и Series S, но и фирменные контроллеры Xbox, а также аксессуары, такие как гарнитуры Xbox, и сувенирная продукция для Xbox Cloud Gaming. Сюда не входят поставки портативных консолей Xbox Ally, поскольку их производством занимается Asus. Параллельно с этим китайская Luxshare также представил предложение по расширению собственного производства консолей на дополнительные 4,5 млн единиц в год.

Источник:

Теги: xbox, microsoft, консоли
