Microsoft объявила официальные системные требования для гейминга в Windows 11

Компания Microsoft рассказала о том, какое оборудование следует использовать для комфортного взаимодействия с играми на компьютерах с Windows 11. В новом пользовательском руководстве приводятся рекомендуемые спецификации для процессоров и графических ускорителей, аналогично тому, как это делают игровые студии и разработчики для своих продуктов. Некоторое внимание также уделено накопителям и мониторам.

В публикации Microsoft кратко объясняется, что такие компоненты, как процессор и видеокарта, отвечают за обработку игровой физики, логики, графики и др. На начальном уровне получить приемлемую кадровую частоту в играх с разрешением 1080p и средними настройками графики позволят процессор не ниже AMD Ryzen 5 5600 или Intel Core i5-12400 в сочетании с ускорителем Nvidia GeForce GTX 1660 Super или AMD Radeon RX 6600. Для более комфортного гейминга с разрешением 1440p и высокими настройками графики нужен процессор AMD Ryzen 5 7600 или Intel Core i5-13600K в сочетании с ускорителем Nvidia RTX 3060 Ti/4060 Ti или Radeon RX 6700 XT. Для высококлассных игр с разрешением 4K рекомендуется задействовать процессор не менее AMD Ryzen 7 7800X3D или Intel Core i7-13700K вместе с видеокартой Nvidia RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XTX.

Microsoft также дала полезный совет пользователям касательно того, что не стоит тратить лишние деньги на покупку видеокарты и процессора, способных обеспечить частоту 240 кадров в секунду, если используется монитор с частотой обновления до 144 Гц. Ещё один полезный совет касается правильной прокладки кабелей внутри корпуса ПК, поскольку это может влиять на циркуляцию воздуха.

Говоря о мониторах, Microsoft дала несколько рекомендаций. Модели с частотой 144 Гц являются надёжной основой для обеспечения плавного игрового процесса. Для динамичных игр, таких как шутеры, больше подходят мониторы с частотой от 165 до 240 Гц. Что касается времени отклика, то показателя в 1–3 мс вполне достаточно для комфортного гейминга. Отмечается, что дисплей с IPS-матрицей обеспечит хорошую цветопередачу и широкие углы обзора, поэтому такой монитор является универсальным вариантом. В то же время VA-матрица обеспечивает более высокую контрастность и насыщенный чёрный цвет, хотя время отклика у таких панелей может быть выше. Что касается OLED-дисплеев, то они обеспечивают превосходную контрастность и почти мгновенный отклик, яркие и насыщенные цвета, но стоят дороже.

Софтверный гигант упоминает, что для большинства игр будет достаточно 16 Гбайт оперативной памяти, тогда как 32 Гбайт — это «идеальный вариант для геймеров, которые запускают самые требовательные проекты». К сожалению, из-за резкого скачка цен на ОЗУ второй вариант может быть слишком дорогим для многих пользователей. Отметим также, что ПК с 16 Гбайт ОЗУ является базовым требованием для компьютеров категории Copilot+ PC. Что касается накопителей, то Microsoft рекомендует выбирать SSD-накопители ёмкостью 1 Тбайт.