Хуанг лично продавил идею возобновить поставки чипов H200 в Китай

Восприятие фигуры основателя и бессменного руководителя Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) действующей администрацией США кардинально изменилось в этом году. Ещё недавно Дональд Трамп (Donald Trump) искренно признавался, что никогда не слышал о Nvidia и самом Хуанге, но после неоднократных встреч с ним в этом году проникся идеей сохранения зависимости Китая от американских технологий, которые продвигает в политической среде генеральный директор компании.

Понять усилия основателя Nvidia можно, ведь даже если Китай и не является крупнейшим рынком сбыта для этой американской компании, его ёмкость руководство оценивает в $50 млрд. Кроме того, эксперты утверждают, что весь объём собственной продукции при нынешних объёмах её выпуска Nvidia на территории США продать не в силах, а потому ей нужно закрепляться на зарубежных рынках. Стили управления Трампа и Хуанга в чём-то похожи, а потому политик и бизнесмен быстро нашли общий язык, как утверждают источники Financial Times. Характерно, что изначально Трамп даже хотел поделить бизнес Nvidia, узнав о степени влияния компании на рынок, но потом отказался от этой идеи.

Присмотревшись к поведению Трампа на посту президента США и учитывая опыт прошлого президентского срока, Дженсен Хуанг решил практически все ключевые усилия по лоббированию интересов Nvidia прилагать собственноручно, не прибегая к помощи профильных посредников и специалистов. До этого года Хуанг редко бывал в Вашингтоне, но в текущем они с Трампом лично встречались шесть раз, а также неоднократно говорили по телефону. Хуанг также сопровождал американского президента в поездках в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Великобританию. В апреле Хуанг раскошелился на $1 млн, чтобы попасть на деловой обед с Дональдом Трампом, поскольку к тому времени последний успел ввести запрет на поставку в Китай более старых ускорителей H20. Результатом переговоров между Трампом и Хуангом стало смягчение позиции американских властей в отношении поставок продукции Nvidia в Китай, и к концу лета ограничения на отгрузку H20 были сняты.

К тому времени китайские власти уже создали неблагоприятные для поставок H20 в Китай, поэтому Хуанг довольно быстро переключился на обсуждение поставок H200. Для нового этапа лоббирования интересов Nvidia Хуангу уже понадобились проводники его позиции в американском парламенте. Поскольку законодатели увидели потепление отношения Трампа к Хуангу, многие сенаторы-республиканцы уже сочли неуместным возражать публично против усилий Nvidia по возобновлению поставок ускорителей этой марки в Китай. Впрочем, в Вашингтоне Хуанга сопровождал главный юрисконсульт компании Тим Тетер (Tim Teter). В команду лоббистов Nvidia также вошёл опытный специалист в этой сфере, который имеет опыт взаимодействия с Иванкой Трамп (Ivanka Trump). Постепенно компанию ему составили и другие опытные лоббисты.

Впрочем, достигнутые промежуточные успехи Nvidia не означают, что политическое будущее безоблачно. Во-первых, не все конгрессмены США уверены, что поставки ускорителей американского происхождения в Китай не несёт угрозы для национальной безопасности. Во-вторых, многие законодатели опасаются, что в один прекрасный день администрация США разрешит поставки в Китай ускорителей с более передовой архитектурой Blackwell. В Вашингтоне зреет законодательная инициатива, призванная ограничить правительство США в возможностях предоставления Nvidia права поставлять свою продукцию в Китай.