Сегодня 15 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приключение «Видно, что делается с душой»: игроков в...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Видно, что делается с душой»: игроков впечатлил новый геймплей амбициозного российского боевика «Война Миров: Сибирь»

Как и было обещано, разработчики приключенческого экшена «Война Миров: Сибирь» из 1C Game Studios со сцены фестиваля «Comic Con Игромир» представили расширенную версию трейлера, показанного на Unity Awards.

Источник изображений: 1C Game Studios

Источник изображений: 1C Game Studios

Напомним, «Война Миров: Сибирь» расскажет про вторжение марсиан в Россию на исходе XIX века. По сюжету разлучённый с близкими юный студент спасается из завоёванной пришельцами столицы и бежит на восток — в Сибирь.

Расширенная версия трейлера демонстрирует, что в сибирском лесу героя преследует опасный чёрный дым. Протагонист перепрыгивает препятствия, проскальзывает под деревьями, протискивается между скал и балансирует на бревне над пропастью.

Вторая половина четырёхминутного ролика дословно повторяет тизер с Unity Awards. Студент сталкивается с группой бандитов, с которыми расправляется в ближнем бою и благодаря винтовке (и её штыку).

Пользователи в комментариях оценили детализированность анимаций и жестокость штыковой атаки, а также подметили элементы геймплея и атмосферы из The Last of Us. «Выглядит круто! Видно, что делается с душой!» — считает RaZuMsinc.

Обещают авантюрное приключение, неповторимый колорит «России, которую мы потеряли», под гнётом инопланетян, проработанный сюжет, десятки видов оружия, стелс-элементы и пространственные головоломки.

Релиз «Войны Миров: Сибирь» ожидается в 2027 году как минимум на ПК (Steam, VK Play). Заявлена полная поддержка русского и английского языков, хотя в зарубежной версии трейлера всё ещё звучит русская речь.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Escape from Tarkov вошла в Зал Славы видеоигровой индустрии России
Новый трейлер амбициозного российского боевика «Война Миров: Сибирь» показал реальный геймплей и подтвердил, когда выйдет игра
«Так не хочется, чтобы эта игра заканчивалась»: первый тизер последнего дополнения к Atomic Heart заинтриговал и растрогал фанатов
Президент Франции назвал победу Clair Obscur: Expedition 33 на The Game Awards 2025 «историческим достижением для французской игры»
Ролевой шутер Witchfire от авторов Painkiller и Bulletstorm разошёлся тиражом 500 тыс. копий и получил полную поддержку Steam Deck
Журналист прояснил, когда выйдет Half-Life 3 и почему Valve тянет с аноном
Теги: война миров: сибирь, 1c game studios, приключенческий экшен
война миров: сибирь, 1c game studios, приключенческий экшен
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.