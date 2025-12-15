«Видно, что делается с душой»: игроков впечатлил новый геймплей амбициозного российского боевика «Война Миров: Сибирь»

Как и было обещано, разработчики приключенческого экшена «Война Миров: Сибирь» из 1C Game Studios со сцены фестиваля «Comic Con Игромир» представили расширенную версию трейлера, показанного на Unity Awards.

Напомним, «Война Миров: Сибирь» расскажет про вторжение марсиан в Россию на исходе XIX века. По сюжету разлучённый с близкими юный студент спасается из завоёванной пришельцами столицы и бежит на восток — в Сибирь.

Расширенная версия трейлера демонстрирует, что в сибирском лесу героя преследует опасный чёрный дым. Протагонист перепрыгивает препятствия, проскальзывает под деревьями, протискивается между скал и балансирует на бревне над пропастью.

Вторая половина четырёхминутного ролика дословно повторяет тизер с Unity Awards. Студент сталкивается с группой бандитов, с которыми расправляется в ближнем бою и благодаря винтовке (и её штыку).

Пользователи в комментариях оценили детализированность анимаций и жестокость штыковой атаки, а также подметили элементы геймплея и атмосферы из The Last of Us. «Выглядит круто! Видно, что делается с душой!» — считает RaZuMsinc.

Обещают авантюрное приключение, неповторимый колорит «России, которую мы потеряли», под гнётом инопланетян, проработанный сюжет, десятки видов оружия, стелс-элементы и пространственные головоломки.

Релиз «Войны Миров: Сибирь» ожидается в 2027 году как минимум на ПК (Steam, VK Play). Заявлена полная поддержка русского и английского языков, хотя в зарубежной версии трейлера всё ещё звучит русская речь.