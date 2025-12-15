Сегодня 15 декабря 2025
Xiaomi взялась за старое: теперь почти все её смартфоны будут продаваться с криптокошельком

Со следующего года Xiaomi будет поставлять смартфоны за пределами Китая и США с предустановленным криптокошельком и приложением для операций с криптовалютой Sei Wallet. Как сообщает Gizmochina, компания заключила соглашение о глобальном партнёрстве с Sei Labs с целью распространения блокчейн-технологий среди более широкой аудитории.

Источник изображения: Gizmochina

Приложение поддерживает Sei — блокчейн первого уровня, разработанный специально для торговли цифровыми активами. Оно позволит осуществлять платежи между физическими лицами, обеспечит доступ к децентрализованным приложениям и поможет изучать Web3-технологии без необходимости загрузки дополнительного программного обеспечения.

Кроме того, Sei Labs планирует внедрить платежи в стейблкоинах более чем в 20 тыс. розничных магазинов Xiaomi, начиная с Гонконга и некоторых стран Европейского союза. В конечном итоге это позволит клиентам покупать продукцию Xiaomi, используя стейблкоины, такие как USDC, с расчётами в блокчейне Sei.

«Сотрудничество предоставит миллионам людей первую возможность познакомиться с криптовалютой, особенно в странах, где Xiaomi доминирует на рынке смартфонов, таких как Греция (36,9 %) и Индия (24,2 %)», — сообщается в пресс-релизе компании.

Как отметил ресурс Gizmochina, установку криптоприложений по умолчанию, о которых большинство пользователей не знает и не будет использовать, вряд ли можно назвать правильным решением Xiaomi. Несколько лет назад компания подверглась критике из-за того, что её смартфоны поставлялись с предустановленными приложениями, которые большинству пользователей были не нужны. С тех пор ситуация несколько улучшилась, и Xiaomi стала более прозрачной в этом отношении, однако объявление о партнёрстве с Sei Labs, по мнению ресурса, является шагом назад.

Теги: xiaomi, криптовалюта, блокчейн
