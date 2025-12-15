Глава разработки Stellar Blade удостоился Президентской благодарности — одной из самых престижных наград в Южной Корее

Успех прошлогоднего постапокалиптического экшена Stellar Blade от южнокорейской студии Shift Up отметили на родине. Гендиректор компании и глава разработки игры Ким Хён Тхэ (Kim Hyung-tae) удостоился президентской награды.

Как подметили в издании Automaton, на прошедшей в Сеуле церемонии награждения Korea Content Awards 2025 глава Shift Up получил Президентскую благодарность за вклад в развитие южнокорейской игровой индустрии.

Korea Content Awards позиционируется как «самая престижная церемония награждения» в стране и проводится при участии Министерства культуры, спорта и туризма Южной Кореи.

«Президентская благодарность стала возможна благодаря нашей команде разработчиков и фанатам, которые верили в Shift Up и поддерживали её. Мы продолжим делать всё возможное, чтобы продвигать корейские игры на международной сцене», — заверил Хён Тхэ.

Западным геймерам Shift Up прежде всего известна как разработчик Stellar Blade, хотя куда более успешным проектом студии является мобильный гача-шутер Goddess of Victory: Nikke, выручка с которого недавно превысила $1 млрд.

Stellar Blade, впрочем, тоже стала хитом. После выхода на ПК суммарные продажи игры на всех целевых платформах превысили 3 млн единиц. PC-версия имеет в Steam «очень положительные» отзывы (рейтинг 94 %).

Релиз Stellar Blade состоялся 26 апреля 2024 года на PS5, а 12 июня 2025-го игра добралась до Steam и Epic Games Store. По слухам, проект готовится к релизу на Nintendo Switch 2. В разработке также находится сиквел.