Финалисты турнира Red Bull Tetris сыграли в «Тетрис» с помощью 2800 дронов

Прошедший на выходных в Дубае мировой финал киберспортивного турнира Red Bull Tetris оказался примечателен не только бескомпромиссным противостоянием участников, но и необычным форматом игры.

Источник изображения: Dean Treml / Red Bull Content Pool

Источник изображения: Dean Treml / Red Bull Content Pool

В финале Red Bull Tetris сошлись турецкий игрок Фехми Аталар (Fehmi Atalar) и Лео Солорсано (Leo Solórzano) из Перу. Их тетрамино на фоне Дубайской рамки высотой 150 метров формировал флот из 2800 дронов (по 1400 на каждого участника).

Победу в финале Red Bull Tetris со счётом 168 566 очков одержал Аталар (Солорсано заработал почти втрое меньше), в возрасте всего 19 лет став первым чемпионом в истории турнира.

Финал Red Bull Tetris стал ареной крупнейшей в истории инсталляции и первой небесной игры в «Тетрис». Достижение стало возможным благодаря компании Lumasky, которая специализируется на беспилотных летательных аппаратах.

Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда для игры в «Тетрис» использовались светодиодные светильники на фасаде здания Cira Centre в Филадельфии. Об игре в небе тогда речь, правда, не шла.

Создатель «Тетриса» Алексей Пажитнов отметил, что всегда мечтал увидеть, как в его игру играют с помощью дронов: «Red Bull Tetris идеально передал наш общий дух новаторства, восторг и энергию, и поднял игру на новую вершину».

По мнению организаторов, финал Red Bull Tetris знаменует новый подход к адаптации классических игр для современной аудитории, а организованный с помощью дронов геймплей демонстрирует, как технологии могут расширить возможности соревновательных игр.

Теги: tetris, тетрис, киберспорт
