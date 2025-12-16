Сегодня 16 декабря 2025
Google научила Discover слушаться пользователя — новостной ленте Android теперь можно сказать, что вам интересно

Компания Google начала тестировать новую экспериментальную функцию «Настроить ленту» (Tailor your feed) в рамках раздела Labs, предназначенную для персонализации контента в Discover — стандартной новостной ленте на Android-смартфонах, отображаемой в приложении Google.

Источник изображения: Denny Muller/Unsplash

Источник изображения: Denny Muller/Unsplash

Пользователи Android теперь могут активировать новую функцию через иконку колбы в верхнем левом углу приложения Google, после чего при обновлении ленты появляется кнопка «Попробовать» или соответствующий пункт меню с тремя точками. После активации опции в интерфейсе Discover появится специальное поле для ввода запросов. С его помощью, как отмечает 9to5Google, можно добавлять новые темы, указывая, например, «Я записался на свой первый полумарафон и хочу получать советы по тренировкам» или «Держите меня в курсе событий студенческого клуба по баскетболу». Также можно исключить нежелательный контент, запросив паузу, например, в показе политических новостей или указав, что советы по путешествиям в тот или иной город больше не актуальны.

Источник изображения: 9to5google.com

Источник изображения: 9to5google.com

Система поддерживает тонкую настройку уже получаемых материалов, например, запрос рецептов без молочных продуктов, а также предпочтения по новостным площадкам, форматам или общему настроению ленты, например, можно попросить «создать спокойную и уютную атмосферу »в своей ленте.

Google утверждает, что искусственный интеллект в Discover будет мгновенно обновлять ленту на основе этих запросов и запоминать предпочтения для будущих рекомендаций. Пользователи могут уточнять свои пожелания в диалоговом режиме, аналогичном интерфейсу традиционных чат-ботов. История всех взаимодействий с функцией доступна на странице «Мои действия». Компания подчёркивает, что функция находится на стадии предварительного тестирования и пока доступна только на английском языке.

Источник:

Теги: google, android, ai
