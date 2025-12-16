Сегодня 16 декабря 2025
«Роскосмос» пообещал возобновить запуски...
«Роскосмос» пообещал возобновить запуски ракет с «Байконура» к концу зимы — ремонт идёт в две смены

Ударная работа и запас материалов восстановят пусковую работу «Байконура» к концу зимы 2026 года, сообщили в «Роскосмосе». Стартовый стол площадки был повреждён 27 ноября 2025 года после успешного запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28». Ракета доставила космонавтов на станцию, а позже «Роскосмос» подтвердил факт повреждений нескольких элементов конструкции, что заставило временно остановить запуски.

Источник изображения: «Роскосмос»

Источник изображения: «Роскосмос»

«По утвержденному графику готовность к первому пуску — конец зимы 2026 года», — сообщил заместитель генерального директора госкорпорации по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

Для проведения работ привлечено 130 специалистов, которые трудятся в две смены. В госкорпорации подчеркнули, что всё необходимое для восстановления кабины обслуживания стартового стола оборудование уже находится на месте, что позволяет соблюдать установленные сроки и обеспечить готовность площадки к новым запускам в начале 2026 года.

«Байконур» — это единственная площадка для запуска пилотируемых кораблей «Союз МС». Без него доставка экипажей на МКС Россией невозможна. Следующий планируемый «Роскосмосом» запуск экипажа на станцию на корабле «Союз МС» должен состояться летом 2026 года. Особой спешки в ремонте нет, но готовый к эксплуатации космодром всегда лучше, чем площадка в статусе неисправной.

Источник:

роскосмос, байконур, запуск ракеты, авария
