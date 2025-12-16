Личное стало публичным: за год в открытый доступ утекли 760 млн строк персональных данных россиян

В 2025 году в открытый доступ попали базы данных общим объёмом более 760 млн строк с личной информацией россиян, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сведения от специализирующейся на вопросах кибербезопасности компании F6.

Объёмы и интенсивность атак на ресурсы российских компаний относительно стабилизировались, отмечают эксперты, но продолжает расти количество группировок киберпреступников, представляющих постоянную серьёзную угрозу — ими могут двигать финансовые или политические мотивы. С начала 2025 года специалисты Threat Intelligence компании F6 обнаружили 225 не публиковавшихся ранее баз данных отечественных компаний — они распространялись через Telegram-каналы и теневые форумы; в прошлом году в открытый доступ утекли 455 баз. Обнаружены также 20 баз компаний из других стран СНГ, в том числе 10 из Беларуси. 187 из 225 баз были выложены в Telegram; в одном случае публиковался архив из 457 баз данных. В «группу риска» за этот год внесли розничных продавцов и интернет-магазины, учреждения госсектора, предприятия из области профессиональных услуг, здравоохранения и информационных технологий.

В 2025 году эксперты F6 установили 27 группировок киберпреступников, которые атакуют ресурсы в России и СНГ в интересах правительств других стран; 7 из них попали в поле зрения аналитиков впервые; большинство из всех этих группировок начали работать ещё в прошлом году. Обнаружены более 20 хакерских групп, движимых финансовыми мотивами. На 15 % выросло число инцидентов с атаками вирусов-вымогателей — в 15 % таких инцидентов целями киберпреступников были средние и крупные предприятия, и атаковали их не ради получения выкупа, а чтобы уничтожить инфраструктуру и нанести ущерб. В одном из случаев группировка CyberSec в 2025 году потребовала выкуп в размере 50 биткоинов или 500 млн руб. на момент инцидента; в прошлом году максимальный размер затребованного выкупа достиг 240 млн руб.