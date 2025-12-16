Сегодня 16 декабря 2025
Новости Hardware

ИИ почти самостоятельно разработал компьютер из 843 компонентов — Linux загрузился с первой попытки

Стартап из Лос-Анджелеса Quilter сообщил об успешном завершении проекта Speedrun: при участии искусственного интеллекта компания разработала двухплатный компьютер с 843 компонентами всего за одну неделю. Дистрибутив Debian на этом компьютере успешно загрузился с первого включения.

Источник изображений: quilter.ai

Инженеры Quilter уверены, что показанный ими рабочий процесс сотрудничества человека и ИИ породит новое поколение производителей компьютерного оборудования. Проектирование печатных плат с помощью ИИ способно значительно сэкономить время: работа над проектом Speedrun заняла 38,5 часов времени у специалистов инженерных специальностей — без ИИ на это ушли бы 430 часов работы или около трёх месяцев.

Традиционный подход к проектированию подобных систем предполагает многократное повторение трёх этапов: постановки задачи, реализации и доводки с исправлением ошибок. Разработанная Quilter система оставляет человеку только первый и третий этапы, которые считаются творческими, а основную рутинную и трудоёмкую работу по реализации ИИ берет на себя, хотя он способен справляться также с первым и третьим этапами. Инженеры раскрывают свой творческий потенциал, получают возможность опробовать большее число проектов, а сами проекты выходят на рынок быстрее. Когда человек занимается первым и третьим этапами самостоятельно, он допускает ошибки, и тогда второй занимает ещё больше времени, что дополнительно задерживает весь проект.

Примечательно, что на ранних этапах ИИ Quilter не обучался на созданных людьми образцах плат, потому что при проектировании человек часто допускает ошибки, и разработчики не хотели ограничивать систему уровнем человеческого мышления. Долгосрочная цель компании — выстроить систему проектирования печатных плат, которая не просто будет соответствовать человеческому уровню, но и поможет в разработке «более совершенных плат, чем когда-либо пытались сделать люди», рассказал гендиректор Quilter Сергей Нестеренко — бывший инженер в SpaceX. Компания стремится запустить волную нового поколения стартапов в области оборудования, значительно снизив барьер для их выхода на рынок.

