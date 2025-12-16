Сегодня 16 декабря 2025
Разработка чересчур реалистичного шутера Unrecord вышла на новый уровень благодаря Tencent

Разработчики чересчур реалистичного шутера Unrecord из французской Drama Studios вернулись из небытия с первыми за полтора года новостями. Как сообщает издание Video Games Chronicle, в команду инвестировал китайский IT-гигант Tencent.

Источник изображений: Drama Studios

По словам создателей Unrecord, вложение Tencent (сумма не уточняется) позволит ускорить производство и расширить команду. Как стало известно, разработка уже перешла в активную стадию.

В Drama заверили, что нацелены выпустить гиперреалистичный однопользовательский шутер от первого лица с атмосферным геймплеем и увлекательным повествованием. Подробности ожидаются в 2026 году.

Как подчеркнул гендиректор Drama Studios Тео Ирибарн (Theo Hiribarne), в Tencent разработчики нашли «не только партнёра мирового уровня, но и команду, искренне заинтересованную в нашей игре и её видении».

«Эта инвестиция поможет студии полностью раскрыть её потенциал и выпустить первую из многих выдающихся игр», — уверен вице-президент Tencent по партнёрским вопросам Марк Маслович (Mark Maslowicz).

Первый и пока единственный трейлер Unrecord вышел в 2023 году и менее чем за 20 часов собрал около 40 млн просмотров. В ролике игра выглядела столь реалистично, что некоторые зрители усомнились в подлинности геймплея.

Unrecord позиционируется как смесь тактического шутера Ready or Not с сюжетным приключением Firewatch. Игрокам в роли полицейского предстоит раскрыть сложное дело, используя свои тактические и детективные навыки.

