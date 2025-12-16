Сегодня 16 декабря 2025
В бете Windows 11 26H1 появились функции, которые так и не добавили в 25H2

На этой неделе Microsoft выпустила бета-версию Windows 11 26H1, которая стала доступна участникам программы предварительной оценки Windows Insider на канале Canary. В ней реализовано несколько нововведений, которые должны были появиться ещё в Windows 11 25H2, но, по каким-то причинам, этого не произошло.

Источник изображения: windows.com

Источник изображения: windows.com

Сборка Windows 11 под номером 28020.1362 включает в себя ряд новых возможностей, таких как запуск полноэкранного режима Xbox на большем количестве портативных устройств, обновлённый дизайн контекстного меню Click to Do, а также улучшенный поиск в настройках операционной системы, позволяющий отображать больше настраиваемых опций в поисковой строке и на странице рекомендуемых параметров.

В дополнение к этому появился обновлённый инструмент для обмена файлами Drag Tray, с помощью которого файлы можно перемещать к верхней части экрана и быстро выбирать приложение для отправки. Пользователи теперь могут задействовать эффекты Windows Studio на внешних веб-камерах, а также взаимодействовать с улучшенными настройками для мобильных устройств в приложении «Параметры». Тёмный режим в «Проводнике» распространился на диалоговые окна, а на главную страницу «Проводника» добавили меню быстрых действий, которое появляется при наведении курсора мыши на файл.

Долгое время версии Windows на канале Canary были лишены некоторых функций, которые присутствовали в инсайдерских сборках на каналах Dev и Beta. Это связано с тем, что активная разработка функций ведётся на текущей выпускаемой платформе под кодовым названием Germanium. Именно она в настоящее время тестируется на каналах Dev и Beta. На канал Canary попадают значительно более новые версии платформы под кодовым названием Bromine, которая включает в себя различные улучшения и усовершенствования внутренней архитектуры. Однако активная разработка функций на новой платформе ещё не ведётся, поэтому новые функции появляются там с запозданием.

Из-за этого инсайдерам на канале Canary приходится длительное время ждать, пока новые функции не появятся в доступных им бета-версиях Windows 11. Хорошая новость заключается в том, что Microsoft постепенно вносит корректировки, делая так, чтобы канал Canary продолжал оставаться актуальным. Платформа Bromine станет основой Windows 11 26H1, которая появится в следующем году — сначала на устройствах на базе Qualcomm Snapdragon X2, а позднее и на других совместимых устройствах.

Теги: windows 11, microsoft, операционная система
