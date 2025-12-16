Сегодня 16 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники В 2027 году глобальные траты на оборудов...
реклама
Новости Hardware

В 2027 году глобальные траты на оборудование для производства чипов вырастут до $156 млрд

По прогнозам аналитической компании SEMI, глобальные продажи оборудования для производства полупроводников в 2025 году достигнут рекордного уровня в $133 млрд, увеличившись на 13,7 % в годовом исчислении. Ожидается, что рост продаж также продолжится в течение двух последующих лет, достигнув $145 млрд в 2026 году и $156 млрд в 2027 году. Этот рост будет обусловлен главным образом инвестициями в области искусственного интеллекта и внедрением новых технологий упаковки.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

«Глобальные продажи полупроводникового оборудования демонстрируют устойчивый рост, при этом прогнозируется, что как в сегменте фронтенда, так и в сегменте бэкенда рост будет продолжаться три года подряд, […] общий объем продаж впервые превысит 150 миллиардов долларов в 2027 году, — заявил Аджит Маноча (Ajit Manocha), президент и генеральный директор SEMI. — Инвестиции в поддержку спроса на ИИ оказались сильнее, чем ожидалось, с момента нашего прогноза в середине года, что позволяет нам повысить прогноз для всех сегментов».

Сегмент оборудования для производства полупроводниковых пластин (Wafer Fab Equipment, WFE), включающий оборудование для обработки пластин, масок/патчей и производственных площадок, по прогнозам, вырастет на 11,0 % с $104 млрд в прошлом году до $115,7 млрд в 2025 году. Прогноз пересмотрен в сторону увеличения с ранее прогнозируемых $110,8 млрд, что отражает более значительные, чем ожидалось, инвестиции в DRAM и особенно в высокоскоростную память (HBM) для поддержки вычислений в области ИИ.

Источник изображений: SEMI

Источник изображений: SEMI

Продолжающееся наращивание мощностей в Китае также вносит существенный вклад в спрос на WFE. В перспективе прогнозируется рост продаж сегмента WFE на 9,0 % в 2026 году и на 7,3 % в 2027 году до $135,2 млрд, поскольку производители устройств увеличивают расходы на передовые логические и запоминающие технологии.

Ожидается, что сегмент оборудования для обработки полупроводников продолжит уверенное восстановление, начавшееся в 2024 году. Прогнозируется, что продажи оборудования для тестирования полупроводников в 2025 году вырастут на 48,1 % до $11,2 млрд, а продажи оборудования для сборки и упаковки (Assembly and Packaging, A&P) вырастут на 19,6 % до $6,4 млрд.

Рост этого сегмента продолжится и в дальнейшем: продажи оборудования для тестирования вырастут на 12,0 % в 2026 году и на 7,1 % в 2027 году, а продажи A&P вырастут на 9,2 % в 2026 году и на 6,9 % в 2027 году. Развитие сегмента обусловлено растущей сложностью архитектур устройств, ускоренным внедрением передовых и гетерогенных технологий упаковки, а также жёсткими требованиями к производительности. Эти факторы частично компенсируются сохраняющимся снижением спроса на потребительском, автомобильном и промышленном рынках.

Продажи оборудования для производства полупроводниковых пластин для логических микросхем в 2025 году продемонстрируют уверенный рост на 9,8 % в годовом исчислении до $66,6 млрд. Прогнозируется, что в 2026 году сегмент вырастет на 5,5 %, а в 2027 году — на 6,9 % до $75,2 млрд, поскольку производители микросхем наращивают мощности для ускорителей ИИ, высокопроизводительных вычислений и премиальных мобильных процессоров. Инвестиции будут все больше ориентироваться на передовые технологии по мере перехода отрасли к крупномасштабному производству по 2-нм техпроцессу.

Рынок оборудования для производства NAND-памяти вырастет в 2025 году на 45,4 % до $14,0 млрд, а затем увеличится на 12,7 % до $15,7 млрд в 2026 году и на 7,3 % до $16,9 млрд в 2027 году, что обусловлено достижениями в области 3D-стекирования NAND-памяти и расширением производственных мощностей как на ведущих, так и на основных уровнях.

Продажи оборудования для производства DRAM вырастут в 2025 году на 15,4 % до $22,5 млрд, а затем на 15,1 % и 7,8 % в годовом исчислении в 2026 и 2027 годах соответственно, поскольку поставщики памяти наращивают производство HBM и переходят на более совершенные технологические процессы для удовлетворения требований искусственного интеллекта и центров обработки данных.

Китай, Тайвань и Южная Корея останутся тремя ведущими направлениями инвестиций в оборудование для производства полупроводников до 2027 года. Прогнозируется, что Китай сохранит лидирующую позицию в течение этого периода. На Тайване высокие расходы в 2025 году отражают масштабное наращивание передовых мощностей для ИИ и высокопроизводительных вычислений, в то время как расходы Южной Кореи на оборудование поддерживаются существенными инвестициями в передовые технологии памяти, включая HBM.

Во всех регионах ожидается увеличение расходов на оборудование в 2026 и 2027 годах благодаря государственным стимулам, усилиям по регионализации и целенаправленному расширению специализированных мощностей. Прогноз SEMI основан на коллективных данных от ведущих поставщиков оборудования, программы сбора данных SEMI Worldwide Semiconductor Equipment Market Statistics (WWSEMS) и отраслевой базы данных SEMI World Fab Forecast.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel успешно испытала передовой сканер ASML, который позволит серийно выпускать ангстремные чипы
Мировой рынок полупроводников разогнался до рекорда: выручка перевалила за $200 млрд за квартал
Евросоюз опять захотел занять 20 % рынка полупроводников, но Китай и США уже «улетели в стратосферу»
Kingston посоветовала закупаться ОЗУ и SSD, или будет поздно — NAND подорожала на 246 % и это не предел
ИИ почти самостоятельно разработал компьютер из 843 компонентов — Linux загрузился с первой попытки
Ford придумала, куда девать ставшие лишними аккумуляторы для электромобилей — их «скормят» ИИ
Теги: полупроводники, оборудование, прогнозы
полупроводники, оборудование, прогнозы
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.