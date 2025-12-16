Сегодня 16 декабря 2025
Arctic выпустила термопасту MX-7 — её не нужно размазывать по процессору

Компания Arctic представила термопасту MX-7, предназначенную для использования с центральными и графическими процессорами в настольных ПК, ноутбуках и игровых приставках. Производитель заявляет, что благодаря новой формуле MX-7 обеспечивает ещё более низкое тепловое сопротивление, чем предшественники, и заметное повышение производительности.

Источник изображений: Arctic

Источник изображений: Arctic

Термопаста Arctic M7 не проводит электричество и не обладает ёмкостными свойствами, что исключает риск коротких замыканий или статических разрядов. Термопаста обладает относительно невысокой вязкостью, поэтому её нанесение не предполагает использование лопатки — равномерный слой термоинтерфейса достигается за счёт контактного давления при установке кулера.

Arctic MX-7 поставляется в шприцах новой конструкции объёмом 2, 4 и 8 граммов. Улучшенный состав термопасты с высокой когезивностью уменьшает эффект выдавливания при многократных циклах нагрева, что идеально для длительной работы. Продукт имеет защиту от подделки.

Компания Arctic не указывает, каким показателем теплопроводности обладает термопаста MX-7. В пояснении Arctic заявляет, что обычно теплопроводность термоинтерфейсов варьируется между значениями от 1 до 4 Вт/м‧К. Производители нередко завышают этот показатель. Значения, выходящие за пределы этого диапазона, например, 12,5 Вт/м‧К, «противоречат истине».

Термопаста Arctic MX-7 уже доступна для приобретения через официальный онлайн-магазин Arctic, а также на торговых платформах Amazon, eBay и у отдельных ретейлеров. Стоимость Arctic MX-7 в шприце объёмом 2 г составляет от €6,49 (рекомендованная цена €14,49), объёмом 4 г — от €6,99 (рекомендованная цена €15,99), а объёмом 8 г — от €8,49 (рекомендованная цена €20,99). В продаже также доступен комплект из термопасты Arctic MX-7 и шести чистящих салфеток MX-Cleaner по цене от €8,29 (рекомендованная цена €16,99).

Источник:

