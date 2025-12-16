Сегодня 16 декабря 2025
Новости Software
Новости Software

Terminator: Survivors осталась без кооператива и сроков выхода, но зато обойдёт стороной ранний доступ

Издательство Nacon и разработчики из принадлежащей ему Nacon Studio Milan объявили об изменении сроков выхода и модели развития своего симулятора выживания с открытым миром Terminator: Survivors.

Источник изображений: Nacon

Напомним, Terminator: Survivors должна была ворваться в ранний доступ Steam ещё прошлой осенью, однако релиз перенесли на 2025 год. Тем временем в апрельском отчёте Nacon появилось указание, что игра задержится ещё сильнее.

Как стало известно, в 2025 году Terminator: Survivors действительно не выйдет — премьера переносится на неопределённый срок. Вместе с этим команда отказывается от раннего доступа: игра выйдет сразу на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S.

В целях предоставления «аутентичного опыта» разработчики также передумали снабжать Terminator: Survivors кооперативом на четверых. Решение приняли после нескольких месяцев тестов и дискуссий с фанатами франшизы.

Попробовать Terminator: Survivors по мере приближения игры к релизу можно будет в рамках нескольких закрытых тестовых сессий (участникам придётся подписать соглашение о неразглашении). Записаться в добровольцы можно здесь.

События развернутся спустя четыре года после ядерной войны. Игрокам предстоит исследовать открытый мир, сражаться с машинами Skynet, Терминатором и другими людьми, а также строить базу для остатков человечества.

Обещают «полноценный и отполированный опыт» на релизе, достойную наследия «Терминатора» игру, оригинальную историю, новых и знакомых персонажей, а также текстовый перевод на русский.

Теги: terminator: survivors, nacon studio milan, nacon, симулятор выживания
