Поисковик Google получил ещё одну ИИ-функцию, и она выглядит полезной

Знакомая всем строка поиска на странице Google.com ранее уже получила кнопку ИИ-режима справа. Теперь же слева разработчики добавили новую кнопку в виде знака плюса, которая позволяет загрузить изображение или файл. После этого в строке поиска можно ввести текстовый запрос, относящийся к ранее загруженному элементу, чтобы найти связанную с ним информацию в интернете.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Ответы поисковика на такие запросы формируются в окне ИИ-режима, взаимодействие в котором напоминает процесс общения с чат-ботом. Однако не сразу понятно, что кнопка в виде знака плюса как-то связана с ИИ-режимом. Это связано с тем, что значок объектива для традиционного поиска по картинкам остался на месте. Даже при нажатии на знак плюса появляется сообщение «Загрузить файл» или «Загрузить изображение» без упоминания ИИ-режима.

Трудно сказать, какой процент пользователей переходят непосредственно на страницу Google.com вместо того, чтобы писать запрос сразу в строке поиска в браузере. Веб-обозреватель Google Chrome продолжает уверенно лидировать в этом сегменте с долей рынка примерно в 71 %. Однако на фоне усиления конкуренции с ChatGPT ранее в этом году представители Google намекали на более глубокую интеграцию собственных ИИ-продуктов. Так в результате этой деятельности ИИ-бот Gemini стал частью браузера Chrome для iPhone и iPad. Компания также задействовала ИИ-инструменты в своей персонализированной ленте контента Google Discover и других продуктах.

Источник:

Теги: google, поиск, искусственный интеллект
