Сегодня 16 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости материнские платы Minisforum выпустила Mini-ITX-плату для ...
реклама
Новости Hardware

Minisforum выпустила Mini-ITX-плату для настольного ПК с 16-ядерным мобильным Ryzen 9 8945HX и встроенным кулером

Компания Minisforum выпустила новую платформу BD895i SE MoDT на базе встроенного мобильного 16-ядерного и 32-поточного процессора AMD Ryzen 9 8945HX с частотой до 5,4 ГГц, предназначенную для построения компактного ПК формата Mini-ITX. Чип в составе платформы относится к серии Dragon Range Refresh, представленной в январе этого года на замену серии процессоров Ryzen 7000HX, предназначенных в основном для игровых ноутбуков.

Источник изображений: Minisforum

Источник изображений: Minisforum

Как и предыдущие модели плат BD795i SE на базе процессоров Ryzen 7000HX, модель BD895i SE сохранила прежнюю формулу: плата оснащена двумя разъёмами SO-DIMM с поддержкой ОЗУ DDR5-5200 объёмом до 96 Гбайт, двумя слотами M.2 2280 PCIe 4.0 x4, разъёмом PCIe 5.0 x16 для дискретной видеокарты, а также слотом M.2 2230 E-Key для модуля Wi-Fi/Bluetooth.

По словам производителя, платформа BD895i SE MoDT обеспечивает прибавку одноядерной производительности до 7 % и менее 1 % — многоядерной в синтетическом тесте Cinebench R23.

На заднюю панель разъёмов платы выведены порт USB-C (с режимом DisplayPort), два USB-A (5 Гбит/с), два USB-A 2.0, разъём 2,5-Гбит LAN, а также HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. В спецификациях платформы также указана встроенная графика Radeon 610M, входящая в состав процессора Ryzen 9 8945HX.

Стоимость BD895i SE с Ryzen 9 8945HX составляет $423,90 с учётом скидки (официальная цена — $529). Новинку уже можно найти на различных китайских торговых онлайн-площадках.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Erying выпустила настольные материнские платы с мобильными процессорами Intel Core Ultra 200H
Minisforum представила материнскую плату DeskMini F1FGM со встроенным 16-ядерным Ryzen 9 9955HX
Minisforum выпустила десктопную Mini-ITX-плату с интегрированным Ryzen 9 7945HX3D
Дефицит памяти вдохнул в Socket AM4 новую жизнь — DDR4 дорожает медленнее DDR5
Материнская плата за $1300: MSI запустила продажи MEG X870E Godlike X Edition
Colorful выпустила флагманскую плату iGame X870E Vulcan OC V14 с поддержкой DDR5-10000
Теги: minisforum, материнская плата, процессор, китайские производители
minisforum, материнская плата, процессор, dragon range refresh, ryzen 8040hx, китайские производители
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.