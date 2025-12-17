Сегодня 17 декабря 2025
Meta✴ научила умные очки Ray-Ban и Oakley усиливать голос собеседника и добавила интеграцию со Spotify

Компания Meta Platforms выпустила обновление программного обеспечения для умных очков с искусственным интеллектом, которые выпускаются совместно с Ray-Ban и Oakley. Среди нововведений — функция усиления голоса собеседника в шумной обстановке, а также интеграция со Spotify, позволяющая находить треки, соответствующие тому, на что в данный момент смотрит пользователь.

Источник изображения: ***

Источник изображения: Meta

Meta анонсировала функцию «Фокус на беседе» в рамках конференции Connect ранее в этом году. Она позволяет пользователям умных очков лучше слышать собеседников в шумной обстановке. Теперь же эта опция начинает развёртываться в раннем доступе для пользователей умных очков Ray-Ban и Oakley в США и Канаде.

Эта функция может оказаться полезной в разных ситуациях, например, во время путешествия на поезде или в процессе беседы с кем-либо на оживлённой улице. «Фокус на беседе» задействует открытые динамики в умных очках для усиления голоса человека, с которым разговаривает пользователь. За счёт этого голос собеседника становится громче и его будет легче отличить от фоновых шумов. Регулировать уровень усиления можно просто проводя пальцем по правой дужке очков или через настройки в приложении на синхронизированном устройстве.

Ещё одну новую функцию Meta реализовала в партнёрстве с музыкальным стриминговым сервисом Spotify. Разработчики задействовали ИИ-алгоритм для того, чтобы подбирать песни, соответствующие тому, на что в данный момент смотрит пользователь умных очков. Достаточно сказать: «Эй, Meta, включи песню, которая подходит под этот вид». После этого активируется функция компьютерного зрения, которая работает вместе с алгоритмом персонализации Spotify, чтобы сформировать плейлист на основе предпочтений пользователя, адаптированный для конкретного момента. Это нововведение станет доступно владельцем умных очков из разных стран в ближайшее время.

Теги: me, умные очки, искусственный интеллект
