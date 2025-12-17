Завирусившийся российский симулятор Quarantine Zone: The Last Check всё-таки не выйдет в 2025 году — дата релиза и новый трейлер

Издательство Devolver Digital и разработчики из армянской студии с российскими корнями Brigada Games объявили точную дату выхода своего симулятора карантинной зоны в условиях зомби-апокалипсиса Quarantine Zone: The Last Check.

Напомним, Quarantine Zone: The Last Check ожидалась в сентябре, однако на анонсе партнёрства с Devolver релиз отложили до ноября. В ноябре игра не вышла, но от плана премьеры в 2025 году разработчики не отступали.

Как стало известно, Quarantine Zone: The Last Check поступит в продажу для Steam лишь 12 января 2026 года. Стоимость игры составит $20 — региональные цены раскроют непосредственно на выпуске.

Анонс даты выхода Quarantine Zone: The Last Check сопровождался растянувшимся почти на четыре минуты геймплейным трейлером с обзором основных особенностей игрового процесса.

Игрокам предстоит возглавить блокпост на границе безопасной зоны: осматривать выживших и решать их судьбу (пропустить, отправить в карантин, ликвидировать), расширять и укреплять базу, отражать нападения зомби и изучать заражённых.

Обещают детальную механику осмотра, разнообразные гаджеты для выявления инфекции и контрабанды, ограниченные ресурсы, динамические угрозы и непростые решения, а также текстовый перевод на русский.

В завирусившуюся весной демоверсию Quarantine Zone (рейтинг 89 % в Steam) к настоящему моменту сыграло уже более двух миллионов человек, а саму игру в свой список желаемого добавили свыше 1,2 млн пользователей Steam.