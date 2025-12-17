Сегодня 17 декабря 2025
«Покупать такое нельзя»: российский MMO-шутер Pioner в раннем доступе Steam заслужил «смешанные» отзывы и сравнения с The Day Before

Вышедший накануне в ранний доступ ролевой MMO-шутер Pioner от российской студии с сербской штаб-квартирой GFA Games не смог покорить пользователей сервиса цифровой дистрибуции Steam.

Источник изображений: GFA Games

Источник изображений: GFA Games

Напомним, в Steam игра стартовала за пределами российского и белорусского сегментов. Для пользователей из России и Беларуси ранний доступ Pioner проходит в цифровом магазине «Игры Ростелеком».

За неполные сутки с запуска раннего доступа Pioner получила в Steam немногим больше 300 «смешанных» пользовательских отзывов — рейтинг игры на их основе составляет всего 45 %.

Первые покупатели жалуются на многочисленные технические проблемы (вылеты, вечные загрузки, сброс прогресса, нестабильную работу серверов) и сравнивают игру с провальной The Day Before.

Проблемы с серверами выглядят особенно иронично на фоне пикового онлайна Pioner в Steam — максимум 903 человека — и уверений разработчиков, что игра принадлежит к MMO.

«Редкостное позорище. Это надо было так плюнуть в лицо единственного региона, которому нужна была ваша игра… <...> Покупать такое нельзя», — уверен пользователь под псевдонимом Lych.

Pioner пробудет в раннем доступе Steam и «Игры Ростелеком» около года. По словам разработчиков, стартовая версия рассчитана более чем на 100 часов. Премьера сопровождалась новым геймплейным трейлером.

Источники:

