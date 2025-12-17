Сегодня 17 декабря 2025
Новости Software

Новый трейлер раскрыл, когда живописная градостроительная стратегия Laysara: Summit Kingdom выйдет из раннего доступа Steam

Разработчики из польской студии Quite OK Games объявили точную дату выхода из раннего доступа своей живописной градостроительной стратегии Laysara: Summit Kingdom.

Источник изображений: Steam

Напомним, ранний доступ Laysara: Summit Kingdom стартовал 10 апреля 2024 года. Выход 1.0 ожидался через 6−12 месяцев, но разработка затянулась. В октябрьской публикации команда упоминала, что пока не определилась с датой премьеры.

Как стало известно, релизная версия Laysara: Summit Kingdom выйдет 27 февраля 2026 года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.

Основной особенностью релизной версии Laysara: Summit Kingdom станет рассчитанная на 15 миссий сюжетная кампания, сочетающая в себе песочницу, сценарии и испытания.

Все задачи, стоявшие перед командой в раннем доступе, разработчики Laysara: Summit Kingdom выполнили, но в версии 1.0 готовят ряд неанонсированных корректировок и нововведений, в том числе крайне востребованных.

Игрокам предстоит восстановить королевство Лайсары и построить новый дом для своего народа, создав торговую сеть из нескольких городов на склонах гор. Среди врагов горных поселений — лавины и недружелюбная погода.

Обещают разные горы со своими условиями и испытаниями, необходимость создания комплексных транспортных сетей и производственных цепочек, никаких сражений и военных элементов. Поддержки русского языка в игре (по крайней мере, пока) нет.

laysara: summit kingdom, quite ok games, future friends games, градостроительный симулятор, стратегия
