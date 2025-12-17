«В кадре появился кот»: умная IP-камера «Яндекса» научилась рассказывать о том, что видит

Умная IP-камера «Яндекса» получила новую функцию — анализ происходящего в кадре на основе искусственного интеллекта. Вместо простого сообщения, что обнаружено движение, устройство способно конкретизировать, что появился кот или другой объект. Интеллектуальный анализ можно включать в сценарии умного дома и запускать их, когда, например, «собака грызёт диван». Раз в сутки умная камера составляет сводку произошедшего за день и отправляет её владельцу.

Теперь обо всём происходящем в кадре камера «Яндекса» сообщает человеку — она может конкретно определить, что, к примеру, вернулись домой дети; все эти записи сохраняются в архиве, чтобы можно было оперативно найти интересующее. Распознанные ИИ события в кадре можно привязывать к сценариям умного дома — их можно задать своими словами в приложении «Дом с Алисой». Так, если ребёнок просыпается ночью, включается ночник; когда появляется собака, включается автоматическая поилка; а если домашнее животное запрыгивает на диван, снимок отправляется владельцу. Каждый день ИИ генерирует составленную из описаний сводку событий за день и отправляет уведомление через приложение «Дом с Алисой» — посмотреть отчёт можно в карточке устройства.

За анализ происходящего в кадре отвечает визуально-языковая модель «Яндекса» Alice AI VLM. Она обучена на большом объёме визуальной и текстовой информации, за счёт чего ориентируется в происходящем в кадре. Ранее эта технология уже начала использоваться в «живом» режиме «Алисы» для подписчиков «Алисы Плюс». ИИ-описания, архивы записей и автоматические сводки доступны подписчикам тарифа «Стандарт»; чтобы воспользоваться остальными функциями, потребуется вариант «Экстра». Некоторые функции, которые ранее были доступны только по платной подписке, теперь работают бесплатно — например, слежение за человеком в кадре, фотоснимок при обнаружении движения, а также создание снимка по сценарию или расписанию.