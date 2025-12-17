Сегодня 17 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... «В кадре появился кот»: умная IP-камера ...
реклама
Новости Hardware

«В кадре появился кот»: умная IP-камера «Яндекса» научилась рассказывать о том, что видит

Умная IP-камера «Яндекса» получила новую функцию — анализ происходящего в кадре на основе искусственного интеллекта. Вместо простого сообщения, что обнаружено движение, устройство способно конкретизировать, что появился кот или другой объект. Интеллектуальный анализ можно включать в сценарии умного дома и запускать их, когда, например, «собака грызёт диван». Раз в сутки умная камера составляет сводку произошедшего за день и отправляет её владельцу.

Источник изображений: «Яндекс»

Источник изображений: «Яндекс»

Теперь обо всём происходящем в кадре камера «Яндекса» сообщает человеку — она может конкретно определить, что, к примеру, вернулись домой дети; все эти записи сохраняются в архиве, чтобы можно было оперативно найти интересующее. Распознанные ИИ события в кадре можно привязывать к сценариям умного дома — их можно задать своими словами в приложении «Дом с Алисой». Так, если ребёнок просыпается ночью, включается ночник; когда появляется собака, включается автоматическая поилка; а если домашнее животное запрыгивает на диван, снимок отправляется владельцу. Каждый день ИИ генерирует составленную из описаний сводку событий за день и отправляет уведомление через приложение «Дом с Алисой» — посмотреть отчёт можно в карточке устройства.

За анализ происходящего в кадре отвечает визуально-языковая модель «Яндекса» Alice AI VLM. Она обучена на большом объёме визуальной и текстовой информации, за счёт чего ориентируется в происходящем в кадре. Ранее эта технология уже начала использоваться в «живом» режиме «Алисы» для подписчиков «Алисы Плюс». ИИ-описания, архивы записей и автоматические сводки доступны подписчикам тарифа «Стандарт»; чтобы воспользоваться остальными функциями, потребуется вариант «Экстра». Некоторые функции, которые ранее были доступны только по платной подписке, теперь работают бесплатно — например, слежение за человеком в кадре, фотоснимок при обнаружении движения, а также создание снимка по сценарию или расписанию.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Игровой облачный сервис «Плюс Гейминг» от «Яндекса» теперь доступен всем желающим
«Яндекс Карты» научились вести по маршруту даже без стабильного GPS
«Яндекс» выведет на рынок электромобиль для такси за 2,4 млн — не без помощи китайского партнёра
Инвесторы сходят с ума от ИИ: акции разработчика ИИ-чипов MetaX взлетели в восемь раз сразу после IPO
На дорогах Китая появились роботы-регулировщики и машины, понимающие их жесты
Apple готовит собственные ИИ-чипы для серверов — Broadcom стала помощником в их создании
Теги: яндекс, камера, ии
яндекс, камера, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.