Сегодня 17 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... Телевизоры с подсветкой Micro RGB станут...
реклама
Новости Hardware

Телевизоры с подсветкой Micro RGB станут массовыми — Samsung готовит модели с ходовыми диагоналями

В августе Samsung вывела на рынок свой первый телевизор с подсветкой Micro RGB — он имеет диагональ 115 дюймов; теперь же корейский производитель сообщил, что распространит это решение на более ходовые форматы — вплоть до 55-дюймовой диагонали.

Источник изображения: news.samsung.com

Источник изображения: news.samsung.com

Ассортимент телевизоров Samsung с панелями Micro RGB пополнится версиями на 55, 65, 75, 85, 98 и 100 дюймов; старшая 115-дюймовая модель MR95F тоже останется в продаже. Более подробно компания может рассказать об этом на выставке CES в январе. С таким ассортиментом у Samsung оказались самые компактные модели Micro RGB — накануне LG анонсировала аналогичные варианты телевизоров в 75, 86 и 100-дюймовом исполнении; у Hisense есть модели от 65 до 116 дюймов, хотя младшая пока продаётся только в Китае.

Единого стандарта, устанавливающего правила наименования mini или micro для RGB-подсветки, пока нет, но Samsung уточнила, что используемые в её кластерах Micro RGB красные, зелёные и синие светодиоды имеют размеры менее 100 мкм — меньше пылинки или толщины человеческого волоса. Трёхцветная подсветка в отличие от одноцветной — синей или белой во всех других типах LED-телевизорах — позволяет вместе с цветовым фильтром достичь более чистого и яркого изображения.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung рассчитывает договориться с AMD о выпуске для неё 2-нм процессоров
Первую партию трёхстворчатых смартфонов Samsung Galaxy Z TriFold смели за несколько минут
Складной смартфон Samsung Galaxy Z TriFold можно будет превратить во второй монитор для ПК
LG показала Micro RGB evo — свой первый телевизор с подсветкой Micro RGB
HKC анонсировала первый в мире монитор с RGB-Mini LED — рекордный цветовой охват, точная цветопередача и DisplayHDR 1400
Телевизор TCL 65C8K Премиум QD-Mini LED — яркий экран, мощный звук и умная обработка изображения
Теги: samsung, micro rgb, телевизор
samsung, micro rgb, телевизор
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.