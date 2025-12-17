В августе Samsung вывела на рынок свой первый телевизор с подсветкой Micro RGB — он имеет диагональ 115 дюймов; теперь же корейский производитель сообщил, что распространит это решение на более ходовые форматы — вплоть до 55-дюймовой диагонали.

Ассортимент телевизоров Samsung с панелями Micro RGB пополнится версиями на 55, 65, 75, 85, 98 и 100 дюймов; старшая 115-дюймовая модель MR95F тоже останется в продаже. Более подробно компания может рассказать об этом на выставке CES в январе. С таким ассортиментом у Samsung оказались самые компактные модели Micro RGB — накануне LG анонсировала аналогичные варианты телевизоров в 75, 86 и 100-дюймовом исполнении; у Hisense есть модели от 65 до 116 дюймов, хотя младшая пока продаётся только в Китае.

Единого стандарта, устанавливающего правила наименования mini или micro для RGB-подсветки, пока нет, но Samsung уточнила, что используемые в её кластерах Micro RGB красные, зелёные и синие светодиоды имеют размеры менее 100 мкм — меньше пылинки или толщины человеческого волоса. Трёхцветная подсветка в отличие от одноцветной — синей или белой во всех других типах LED-телевизорах — позволяет вместе с цветовым фильтром достичь более чистого и яркого изображения.