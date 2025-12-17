Сегодня 17 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android Обнаружен коммерческий вредонос Cellik —...
реклама
Новости Software

Обнаружен коммерческий вредонос Cellik — он превращает приложения из Google Play в трояны

Обнаружен новый коммерческий вредонос для Android, который распространяется по схеме MaaS (Malware-as-a-Service). Он получил название Cellik, а распространяют его на теневых форумах киберпреступников — его отличительной особенностью является возможность встраиваться в любое приложение из магазина Google Play.

Источник изображения: Soheb Zaidi / unsplash.com

Источник изображения: Soheb Zaidi / unsplash.com

Злоумышленники могут выбирать приложения из официального магазина Google Play и создавать их версии с троянами — они по ощущениям работают как надёжные и сохраняют интерфейс оригинальных. Эти механизмы позволяют Cellik оставаться незамеченным в течение длительного времени; продавец утверждает даже, что включаемый в приложения вредоносный код обходит защиту Play Protect, но это пока не подтверждено. Cellik обнаружила специализирующаяся на мобильной кибербезопасности компания iVerify — на теневых форумах доступ к вредоносу предлагается по $150 в месяц или по $900 за пожизненный доступ.

Трансляция экрана с зараженного устройства. Источник изображения: iverify.io

Трансляция экрана с заражённого устройства. Источник изображения: iverify.io

Вредонос Cellik предлагает широкий набор возможностей: захват и трансляцию экрана жертвы в реальном времени, перехват уведомлений от приложений, просмотр файловой системы, отправку файлов, удаление данных и взаимодействие с управляющим сервером по зашифрованному каналу. Имеется скрытый режим браузера, при помощи которого злоумышленники могут переходить на веб-сайты, используя сохранённые пользовательские файлы cookie. Ещё одна функция — наложение поддельных экранов входа в систему.

Cellik может внедрять полезные нагрузки в уже установленные приложения, что затрудняет обнаружение заражения, потому что вредоносным становится ПО, уже прошедшее проверку. Главной особенностью вредоноса является интеграция Play Store в конструктор APK Cellik — киберпреступники могут просматривать магазин в поисках подходящих приложений, выбирать нужные и создавать их вредоносные варианты. Для обеспечения безопасности владельцам устройств под Android, как всегда, рекомендуется не устанавливать APK-файлы с сомнительных сайтов, убедиться в активности Play Protect, контролировать разрешения программных продуктов и их необычную активность.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обнаружен Android-троян Sturnus, который перехватывает сообщения в WhatsApp и Telegram
Обнаружен вирус-вымогатель Kraken со встроенным бенчмарком для оптимизации ущерба
Google нашла три вируса, которые тайно подключаются к ИИ для усиления атак
Meta✴ намерена внедрить единый анонимный «ключ возраста» для проверки пользователей Instagram✴, WhatsApp и Facebook✴
Microsoft наконец похоронит RC4 — шифр, который больше 10 лет помогал хакерам
Личное стало публичным: за год в открытый доступ утекли 760 млн строк персональных данных россиян
Теги: android, google play, троян
android, google play, троян
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.