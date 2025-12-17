Телевизоры обвинили в тайной слежке за пользователями — Samsung, LG и другие ответят в суде

Генеральный прокурор американского штата Техас Кен Пэкстон (Ken Paxton) накануне подал в суд на пять крупных производителей умных телевизоров — эти устройства, по мнению чиновника, шпионят за зрителями без их согласия. Ответчиками выступают Samsung, LG, Sony, Hisense и TCL.

Предметом иска стала технология автоматического распознавания контента (ACR — Automated Content Recognition). Это программное решение, заявил генпрокурор, способное делать снимки экрана телевизора каждые 0,5 с, в реальном времени отслеживать действия пользователя и передавать эти сведения производителю без ведома или согласия пользователя. Далее эта информация о потребителях продаётся для показа им целевой рекламы. Технология ставит под угрозу конфиденциальность пользователей и их информации, в том числе паролей, банковских реквизитов и прочих личных данных. Истец утверждает, что был нарушен действующий в штате «Закон о недобросовестной торговой практике» — за каждое нарушение он предусматривает штраф в размере $10 тыс. или $250 тыс., если пострадавшему 65 и более лет. Власти штата требуют вынести судебный запрет, не допускающий сбор, передачу и продажу связанных с ACR данных на время рассмотрения исков.

Персонализация контента и показ целевой рекламы, по версии истца, не являются надлежащими причинами сбора данных о потребителях. Учитывая, что Hisense и TCL являются китайскими компаниями, сохранность данные вызывает серьёзные опасения, потому что в соответствии с «Законом о национальной безопасности» Китая власти страны имеют возможность доступа к данным американских потребителей. В исках, которые генпрокурор Пэкстон подал в несколько окружных судов штата, говорится, что производимые ответчиками умные телевизоры фактически представляют собой «систему массового наблюдения в миллионах американских гостиных». Технология ACR, утверждает истец, позволяет производителям негласно отслеживать то, что потребитель смотрит на платформах потокового видео, по кабельному телевидению и даже на подключаемых к телевизорам устройствах, в том числе на игровых приставках и проигрывателях Blu-ray. Эти данные собираются, чтобы составлять профили поведения потребителей, которые впоследствии продаются с целью извлечения прибыли.

Samsung, в частности, утверждает генпрокурор Пэкстон, обманным путём заставляет потребителей активировать ACR и толком не объясняет суть технологии, прибегая к сложному языку юридических документов, которые не всякий пользователь читает или понимает. Таким образом, получаемое Samsung «согласие» пользователей на эти действия не имеет никакого смысла; пользователи, по сути «остаются в неведении относительно того, что происходит у них дома на смарт-телевизорах Samsung». Чтобы согласиться на сбор данных ACR, владельцу телевизора достаточно всего одного клика пультом; полное же отключение функции производится в разных разделах настроек, расположение которых не является интуитивно понятным, и требует более 15 кликов.

Было бы неразумно ожидать, что рядовой потребитель знает о наличие функций слежки на телевизорах Samsung и других производителей, отмечает чиновник. Учитывая изложенное, все пятеро указанных производителей, утверждает он, нарушили «Закон о недобросовестной торговой практике». В иске против Hisense также отмечается, что компания не раскрывает информацию о возможной передаче персональных данных потребителей китайским властям; в иске против TCL этот тезис, однако, отсутствует.