Продажи Hogwarts Legacy превысили 40 млн копий спустя почти три года после релиза

Фэнтезийный ролевой экшен с открытым миром Hogwarts Legacy продался в количестве 40 млн копий. Данную информацию разработчики из Avalanche Software опубликовали в микроблоге игры, поблагодарив фанатов за поддержку.

Проект предлагает отправиться в путешествие в мир, известный по книгам о Гарри Поттере. Персонаж игрока — студент, владеющий ключом к древней тайне, которая может разрушить всё. Заручившись поддержкой союзников, протагонист даст отпор тёмным силам и решит судьбу волшебной вселенной.

Hogwarts Legacy поступила в продажу в феврале 2023-го на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Позже игра вышла на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и Switch 2. В ноябре прошлого года издание Variety со ссылкой на данные Warner Bros. сообщало о 30 млн проданных копий.

В настоящее время базовое издание Hogwarts Legacy можно бесплатно забрать (недоступно для игроков из РФ и РБ) через Epic Games Store — раздача завершится 18 декабря в 19:00 по Москве.