Аудитория Telegram выросла до рекордных 105 миллионов в месяц

У мессенджера Telegram месячный охват пользователей (количество уникальных пользователей, MAU) в России в ноябре 2025 года вырос до рекордного значения в 105 млн человек, сообщил ресурс «Код Дурова» со ссылкой на данные МТС AdTech. В октябре 2025 года, согласно данным Mediascope, этот показатель равнялся 91 млн человек.

Источник изображения: Eyestetix Studio/unsplash.com

Наибольшей популярностью среди категорий Telegram, по данным сервиса управления соцсетями LiveDune, пользуются блоги, особенно в микро- и маленьких форматах от 10 до 100 тыс. подписчиков. Второе место по вовлеченности аудитории в Telegram в ноябре заняла категория «Видео и фильмы», третье место — у категории «Новости и СМИ».

По словам гендиректора Getblogger (входит в МТС Adtech) Марины Кондрашовой, что в этом году Telegram укрепил свои позиции в качестве одной из самых популярных и удобных контентных платформ. «За год инфлюенс-направление на площадке выросло более чем на 30 %. По тематикам в блогах россияне отдают предпочтение юмору, путешествиям, кулинарии, творчеству и искусству, лайфхакам и советам, образованию и саморазвитию, а также спорту и здоровому образу жизни», — отметила она.

Исследователь соцсетей в LiveDune Вадим Окороков сообщил, что высокая вовлечённость в Telegram-каналах с видеоконтентом может показаться неожиданностью, но это ещё раз подтверждает, что Telegram — гораздо более медийная площадка, чем принято думать.

Он рассказал, что из изучения выборки в 8,5 млн публикаций в Telegram из базы LiveDune следует вывод, что посты с видео лидируют как по среднему количеству реакций, так и по вовлеченности ERV (сколько посмотревших пост на него прореагировали).

Теги: telegram, мессенджер, россия, статистика
