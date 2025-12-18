Большой адронный коллайдер наработал миллион терабайт данных — и скоро выдаст ещё больше

Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) объявила о значительном достижении: после более чем 15 лет работы Большого адронного коллайдера (LHC) накоплен и сохранён один эксабайт (1 млн терабайт) экспериментальных данных. Этот объём эквивалентен примерно 50 тысячам лет непрерывного просмотра фильмов в формате DVD. Сохранность данных важна для последующего анализа, который сулит развитие в фундаментальной физике.

Как нетрудно догадаться, Большой адронный коллайдер генерирует данные в огромных объёмах: каждую секунду происходят миллиарды столкновений протонов, создающих ливни частиц, которые фиксируют детекторы. Однако для хранения система триггеров отбирает лишь крошечную часть событий, чтобы сосредоточиться на наиболее интересных из них. Основная часть этих данных архивируется на магнитных лентах — экономичных, надёжных и стабильных носителях, последовательно развивающихся с 1980-х годов.

Сейчас один эксабайт занимает около 60 тысяч картриджей LTO. По словам Якуба Мостицкого (Jakub Mościcki), руководителя группы хранения данных CERN, достигнутый эксабайт — это лишь 10 % от того, что предстоит хранить и обрабатывать в следующие 10 лет. Повышение светимости БАК в середине 2030-х годов увеличит объём данных в 10 раз, создавая для ЦОД организации серьёзные вызовы. Остаётся надеяться, что прогресс в увеличении плотности записи рванёт вперёд и все данные уместятся на небольшом количестве накопителей будущего, как это произошло с данными предшественника БАК: раньше они казались огромными, а сегодня помещаются на десяток картриджей.

Все данные, полученные при столкновениях протонов, служат для проверки Стандартной модели физики частиц, а также для поиска новой физики за её пределами. По мере развития алгоритмов и методов анализа архивы БАК будут многократно использоваться учёными для новых исследований, поэтому их сохранение — не менее важная задача, чем проведение самих экспериментов.