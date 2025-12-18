Сегодня 18 декабря 2025
iRobot признала фатальные ошибки, но слишком поздно — компания не слушала клиентов и проиграла китайцам

Эта неделя началась с новости о предстоящем банкротстве одного из старейших производителей роботов-пылесосов — компании iRobot, которая известна продукцией под маркой Roomba. Нынешний руководитель «пионера рынка» обвинил предшественников в нежелании прислушиваться к потребностям клиентов, отрицании проблем и готовности бороться с конкурентами на справедливой основе.

Источник изображений: iRobot

Источник изображений: iRobot

Генеральный директор iRobot Гэри Коуэн (Gary Cohen) вступил в должность в мае прошлого года, но уже не мог предотвратить тот исход, к которому компания приблизилась в конце этого года. Упущенной возможностью спасти бизнес он считает несостоявшуюся сделку с Amazon, но в её развале следует винить недальновидность регуляторов, которые решили, что сохранение равных условий для конкуренции на рынке роботов-пылесосов важнее спасения бизнеса одного из старейших его игроков. Союз с Amazon дал бы iRobot возможность увеличить масштаб своего бизнеса и сохранить его. В 2022 году компании предлагали $1,7 млрд за её активы с учётом долговых обязательств, но к январю прошлого года сделка развалилась под натиском антимонопольных органов США и ЕС.

Прежнее руководство как раз пыталось объяснять неудачи iRobot внешними факторами, но Коэун убеждён, что сама компания приняла не самые оптимальные стратегические решения пять или десять лет назад. Во-первых, iRobot словно навязывала технологии клиентам и не особо прислушивалась к их истинным потребностям. Во-вторых, оптимизации затрат не особо уделялось внимание, в результате китайские конкуренты смогли предложить сопоставимые по функциональным возможностям продукты со значительно более низкой стоимостью. Моющие роботы-пылесосы в своё время iRobot тоже отвергла как эволюционный путь развития. Перспективы повышения таможенных тарифов в США стали ещё одним «гвоздём в крышку гроба» iRobot в качестве независимого производителя. Фактически, компания задолжала $3,4 млн американским властям, а общая сумма её долговых обязательств превысила $352 млн.

Нынешний глава iRobot не очень рад необходимости заключать сделку с китайской Picea Robotics, которая по заказу первой выпускала те самые роботы-пылесосы Roomba, но дело в том, что круг потенциальных покупателей оказался крайне узок. Некий альтернативный покупатель не смог договориться с iRobot и Carlyle — номинальным кредитором компании, а потому сделка с Picea Robotics оказалась почти безальтернативной.

В интервью Nikkei Asian Review глава iRobot признал, что производитель роботов-пылесосов Roomba недостаточно внимания уделял инновациям и не предлагал новых продуктов, которые были бы более конкурентоспособными по сравнению с китайскими. Отставание от конкурентов в сфере инноваций глава iRobot оценивает примерно в четыре года. Если в 2017 году компания контролировала примерно половину мирового рынка, то теперь её доля сократилась до 7 % по состоянию на первые семь месяцев этого года.

Сейчас на этом рынке лидирует китайская Roborock, следом идёт Ecovacs Robotics. Помимо более низких цен, китайские производители роботов-пылесосов могут предложить и более широкую функциональность. Продажи продукции Roomba достигли пика в 2021 году и с тех пор только снижались. До 2024 года включительно компания регулярно отчитывалась о получении убытков по итогам очередного года. По признанию Коэуна, iRobot не слишком серьёзно воспринимала конкурентов, считая себя законодателем мод в сегменте.

После сделки с Picea марка Roomba сохранит свою торговую сеть, инженерные функции будут делегированы представительству в Шанхае, а штаб-квартира и маркетинг будут американскими. Данные, собираемые роботами-пылесосами, продолжат храниться на серверах в США. Здесь же будут разрабатываться и новые программные приложения для Roomba. Японскому рынку, который в структуре продаж iRobot уступает только американскому и формирует 17 % выручки компании, продолжит уделяться особое внимание. После делистинга iRobot с биржи компания сохранит штат в размере примерно 500 человек, и это достижение глава производителя считает одним из основных достижений в сложившейся ситуации.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
roomba, irobot, робот-пылесос, робот-полотёр, банкротство
