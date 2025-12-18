«Яндекс» выпустит беспроводные наушники с ИИ-помощником

Компания «Яндекс» готовится к запуску беспроводных наушников «Яндекс дропс» с ИИ-помощником «Алисой» и функцией «Моя память». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Согласно имеющимся данным, пользователи наушников «Яндекса» смогут в любой момент задействовать возможности ИИ-помощника посредством обращения к «Алисе» с помощью голосовых команд. Устройство позволит задавать «Алисе» любые вопросы и выполнять другие задачи.

Что касается функции «Моя память», то она позволяет систематизировать личные дела и мысли. Пользователь может фиксировать их с помощью голосовых команд и в любой момент возвращаться к ним. В продажу наушники «Яндекса» поступят в первом квартале следующего года. Розничная стоимость новинки не уточняется.

В октябре этого года «Яндекс» анонсировал запуск устройств категории носимых ИИ-устройств. Первым продуктом компании в этой категории станут наушники. Их основное предназначение в том, что расширить список задач, для выполнения которых пользователи обращаются к возможностям нейросетей. Ранее в этом году «Яндекс» также запустил «Алису AI», которая стала новой версией ИИ-помощника на базе генеративных ИИ-моделей нового поколения.