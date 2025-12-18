Сегодня 18 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... «Яндекс» выпустит беспроводные наушники ...
реклама
Новости Hardware

«Яндекс» выпустит беспроводные наушники с ИИ-помощником

Компания «Яндекс» готовится к запуску беспроводных наушников «Яндекс дропс» с ИИ-помощником «Алисой» и функцией «Моя память». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Источник изображения: «Яндекс»

Источник изображения: «Яндекс»

Согласно имеющимся данным, пользователи наушников «Яндекса» смогут в любой момент задействовать возможности ИИ-помощника посредством обращения к «Алисе» с помощью голосовых команд. Устройство позволит задавать «Алисе» любые вопросы и выполнять другие задачи.

Что касается функции «Моя память», то она позволяет систематизировать личные дела и мысли. Пользователь может фиксировать их с помощью голосовых команд и в любой момент возвращаться к ним. В продажу наушники «Яндекса» поступят в первом квартале следующего года. Розничная стоимость новинки не уточняется.

В октябре этого года «Яндекс» анонсировал запуск устройств категории носимых ИИ-устройств. Первым продуктом компании в этой категории станут наушники. Их основное предназначение в том, что расширить список задач, для выполнения которых пользователи обращаются к возможностям нейросетей. Ранее в этом году «Яндекс» также запустил «Алису AI», которая стала новой версией ИИ-помощника на базе генеративных ИИ-моделей нового поколения.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«В кадре появился кот»: умная IP-камера «Яндекса» научилась рассказывать о том, что видит
Игровой облачный сервис «Плюс Гейминг» от «Яндекса» теперь доступен всем желающим
«Яндекс Карты» научились вести по маршруту даже без стабильного GPS
Китайские дорожные полицейские начали отслеживать нарушителей с помощью умных очков
Смарт-часы Honor Choice Watch 2 Pro поступили в продажу в России по цене 5490 рублей
Corsair представила коллекцию периферии в стиле Nuka Cola для поклонников Fallout — полный набор стоит $1100
Теги: яндекс, наушники, искусственный интеллект
яндекс, наушники, искусственный интеллект
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.